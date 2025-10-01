رئيس جامعة بنها يفتتح معرض منتجات قطاع خدمة المجتمع

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، معرض منتجات الجامعة والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة ، حيث ضم المعرض منتجات اللحوم والأسماك والبيض بالإضافة الخضروات المختلفة والألبان ومشتقاتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب النحاس وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال تفقده للمعرض أكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي أهمية شركة بداية لتسويق منتجات الجامعة المختلفة لمنسوبى الجامعة والمجتمع الخارجي ، مضيفا أن المعرض يأتى فى إطار سعي الجامعة الدائم لتقديم المزيد من الخدمات لمنسوبيها انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال الوحدات الإنتاجية المختلفة وتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد " الجيزاوي" بتنوع المعروضات والمنتجات الغذائية بمختلف أجنحة المعرض وجودتها العالية ، موجها الشكر للشركات المشاركة فى المعرض والتى قامت بعرض منتجاتها المختلفة إلى جانب منتجات كليات الزراعة والطب البيطري والفنون التطبيقية.