محافظات

مصرع شاب خلال دفاعه عن أبناء عمه في شبين القناطر

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت قرية كفر شبين التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة قتل، راح ضحيتها شاب على يد متهمين، وذلك بعدما جرى نقله للمستشفى مصابًا، وظل يتلقى العلاج لمدة أسبوع قبل أن يفارق الحياة.


تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بمصرع شاب على يد شقيقين، في قرية كفر شبين.


وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى حامد أحمد (39 عامًا)، متزوج ولديه طفلين، وتدخل للدفاع عن أبناء عمومته عقب ضبط أحد المتهمين متلبسًا بالسرقة داخل منزلهم.


وخلال محاولة المجني عليه تهدئة الموقف ومطالبة المتهم بالكف عن المشاجرة قام المتهم بطعنة نافذة باستخدام مطواة أصابته في البطن وأحدثت قطعًا بالشريان والمعدة، ظل على إثرها يتلقى العلاج لمدة أسبوع قبل أن يفارق الحياة.


وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمين، مقيمين بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهما، وبالعرض على جهات التحقيق، تقرر حبسهما 15 يومًا على ذمة القضية.
وشيع أهالي قرية كفر شبين جثمان الضحية في جنازة مهيبة، سادها الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولطفليه بالصبر والسلوان بعد أن فقدا السند.

