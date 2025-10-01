قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
رياضة

حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب

مباراة منتخب الشباب ونيوزيلندا
مباراة منتخب الشباب ونيوزيلندا

يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه نظيره منتخب تشيلي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.

وخسر منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه أمام نظيره منتخب نيوزيلندا 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في اللقاء الثاني لشباب الفراعنة بمونديال الشباب.

وتعتبر مباراة نيوزيلندا الخسارة الثانية على التوالي لـ منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب بعد اليابان.

منتخب مصر للشباب لم يحقق أي نقطة في بطولة كأس العالم وسوف تواجه الجولة القادمة تشيلي مستضيفه البطولة يوم 3 أكتوبر الحالي.

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه يواجه نظيره منتخب تشيلي مستضيف بطولة كأس العالم للشباب في اللقاء الذي يجمعهما فجر يوم الأحد المقبل، لانعاش آماله فى التأهل حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أصحاب أفضل 4 ثوالث من المجموعات الست المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب 19 لاعباً ينتمون إلى 8 أندية محلية بالإضافة إلى 4 لاعبين ينشطون في أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)، والدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)، والوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)، والهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة البطولة التي تضم 21 لاعبا بينما ضمت قائمة الاحتياط الثنائى أحمد شرف وياسين عاطف.

منتخب مصر منتخب الشباب مونديال الشباب منتخب نيوزيلندا منتخب تشيلي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

النيابة تحقق في اتهام موظف بالتحرش بسيدة داخل بروفة ملابس بمول مصر

مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة والقاضيات بعيد القضاء وأول أيام العمل للعام القضائي الجديد

محافظ الغربية

بمناسبة العيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح وحدة الرعاية التلطيفية بوسط الدلتا

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

