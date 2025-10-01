670 كيلومترًا و21 محطة.. رئيس «القومية للأنفاق» يكشف تفاصيل شبكة القطار الكهربائي السريع

أكد طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتضمن 3 خطوط.

وقال طارق جويلي في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الخط الأول يمتد من السخنة وحتى مرسى مطروح بطول 670 كيلومترًا ويضم 21 محطة".

وتابع: "محطة العاصمة الإدارية هي ثاني محطة في الخط الأول بعد محطة السخنة".

وأضاف: "محطة 6 أكتوبر للقطار السريع ستتبادل الخدمة مع المونوريل، وستكون قريبة من الورشة الرئيسية للقطار السريع في 6 أكتوبر".

ولفت إلى أن "الورشة الرئيسية ستتضمن الصيانة الخفيفة والعمرة، وستحتوي على أكبر مساحة تخزين".

