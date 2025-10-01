شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفض التوقيع على قميص فلسطيني بعد مباراة فريقه ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "سبور" التركية، أن سبب الرفض من جانب محمد صلاح يعود إلى الشروط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتم تداول فيديو يُظهر محمد صلاح وهو يمر بجانب شخص يحمل القميص ويرفض التوقيع عليه، دون توضيح ما إذا كان الرفض بسبب طلب الشخص أو لسبب آخر.



وخسر فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح مساء أمس أمام نظيره فريق جالطة سراي التركي بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحل محمد صلاح نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بديلا ونزل فى الدقيقة 60 من عمر مباراة جالطة سراي التركي التي أقيمت مساء أمس في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفشل نجوم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الهولندي آرني سلوت في إدراك التعادل أمام نظيره فريق الكرة الأول بنادي جالطة سراي التركي في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.



