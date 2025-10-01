قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني

يسري غازي

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفض التوقيع على قميص فلسطيني بعد مباراة فريقه ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "سبور" التركية، أن سبب الرفض من جانب محمد صلاح يعود إلى الشروط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتم تداول فيديو يُظهر محمد صلاح وهو يمر بجانب شخص يحمل القميص ويرفض التوقيع عليه، دون توضيح ما إذا كان الرفض بسبب طلب الشخص أو لسبب آخر.


وخسر فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح مساء أمس أمام نظيره فريق جالطة سراي التركي بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحل محمد صلاح نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بديلا ونزل فى الدقيقة 60 من عمر مباراة جالطة سراي التركي التي أقيمت مساء أمس في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفشل نجوم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الهولندي آرني سلوت في إدراك التعادل أمام نظيره فريق الكرة الأول بنادي جالطة سراي التركي في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.


موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول في نادي برشلونة الإسباني ضد نظيره فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وأوروبا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين فري الكرة الأول بنادي برشلونة ضد حامل فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية عبر قناة beIN SPORTS 1.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

منتخب مصر الوطني

مرموش قيد الانتظار.. 5 محترفين بقائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

محمد الجارحي

وفاة عم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

ممدوح عباس

ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق يعلن اقتراب عودة أرض أكتوبر للزمالك

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

