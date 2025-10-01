دينا أبو الخير: رحلة الإنسان منذ مولده مليئة بالكبد والمعاناة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن حياة الإنسان منذ لحظة مولده وحتى آخر أنفاسه تحمل في طياتها الكثير من المشقة والتعب، وهو ما يعبر عنه مصطلح "الكبد".

وأوضحت خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن أول مراحل الكبد تبدأ مع ضيق الرحم الذي يعيش فيه الجنين، ثم مع صرخة الميلاد الناتجة عن دخول الهواء لأول مرة إلى صدره، ليمر بعدها بمراحل الرضاعة والفطام والتعلق بالأم، ثم الطفولة والشباب والسعي وراء الرزق.

وأشارت إلى أن هذا التعب رغم قسوته يبقى محببًا للنفس، لأنه يرتبط بعدل الله عز وجل، الذي يمنح الإنسان جزاءً مقابل ما يبذله من جهد وما يتحمله من مشقة.

وشددت على أن رحلة الكبد تمتد لما بعد الحياة الدنيا، بداية من سكرات الموت وضغطة القبر وسؤال الملكين، مرورًا بأهوال يوم القيامة.