قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم

التنمر
التنمر
حسن رضوان

في خطوة تشريعية تعزز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تجريم أي سلوك ينطوي على تنمر أو إساءة أو تمييز ضدهم، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، واضعًا غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يخالف ذلك.

وتنص المادة (53) من القانون على معاقبة كل من يعرض أو ينشر أو يذيع بيانات أو صور أو مواد إعلامية تحمل إساءة أو ترويجًا لأفكار مغلوطة بحق ذوي الإعاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن العقوبة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه.

كما تلزم جهة النشر – في حال وقوع المخالفة – بتمكين الشخص المعتدى عليه أو من يمثله قانونيًا من حق الرد والتصحيح بنفس الوسيلة، وبنفس المساحة الزمنية والمكانية، في تطبيق مباشر لمبادئ الإنصاف الإعلامي.

 القانون لا يرحم المعتدين على كرامة ذوي الإعاقة

وفي المادة (46)، يوسع القانون من مظلة الحماية، معتبرًا أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يُعد معرضًا للخطر في أي موقف يهدد احترام كرامته أو استقلاله أو يؤدي إلى التمييز ضده، خاصة إذا تعرّض لعنف، إهمال، عزلة قسرية، أو استغلال.

وتشمل حالات الخطر:

الاعتداء الجسدي أو النفسي داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية،

استخدام تجارب طبية دون سند قانوني،

التمييز في تقديم الخدمات الصحية أو التعليمية،

إهمال التهيئة المكانية المناسبة في بيئة العمل أو التعليم.

 شهادة تأهيل مجانية من وزارة التضامن

وفي إطار تمكين ذوي الإعاقة، نصّت المادة (19) على إلزام مؤسسات التأهيل والتدريب بمنح الشخص المؤهل شهادة تأهيل معتمدة مجانًا من وزارة التضامن الاجتماعي، كوثيقة رسمية تُمكّنه من الاندماج في سوق العمل والاستفادة من المزايا القانونية المقررة له.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة المنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
تسلا

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد