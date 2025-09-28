محافظ الدقهلية: لن نتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في إطار زيارتهما للمحافظة للمشاركة في احتفالية المجلس القومي للمرأة تحت عنوان ( معًا بالوعي نحميها )، والمقرر إقامتها بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وعدد من قيادات المجلس.

ورحّب " المحافظ " بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن الدقهلية شريك كامل للمجلس القومي للمرأة في إنجاح فعاليات حملة (معًا بالوعي نحميها ) ، قائلاً "سننقل رسائل الحملة إلى كل قرية ونجع ومدرسة وجامعة ومركز شباب؛ حتى تصل المعرفة والوعي لكل بيت في الدقهلية" .

وأشار "مرزوق" إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة، لافتًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الأمان الرقمي لها ولبناتها تمثل أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة، قائلاً "سنُسخّر إمكانات المحافظة ومديريات الخدمات للتعاون مع المجلس القومي للمرأة حتى تحقق الحملة أهدافها على أرض الواقع."

وأعرب " المحافظ " عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة ورئيسته في ترسيخ ثقافة الوعي والحماية، ولوجود الفنانة صفاء أبو السعود لدعم الرسائل التوعوية للحملة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والفن هو الطريق الأسرع لصناعة وعيٍ عامٍّ يحمي الأسرة والمجتمع.

