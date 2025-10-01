قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. 6 فوائد اغتنمها

يعرف عدد كبير من الناس أن قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعرفون فضلها، فقد ورد عن النبي أنه كان يقرأ قبل النوم بعض السور ومنها سورة الملك، وفي السطور التالية نتعرف على فضل سورة الملك قبل النوم.

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قراءة سورة الملك قبل النوم من السنن العظيمة التي ورد فضلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

من جانبها، بيّنت دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن سورة الملك فضائل عظيمة؛ فهي تشفع لقارئها وتنجيه من عذاب القبر، وتأتي يوم القيامة تجادل عن صاحبها حتى تدخله الجنة، كما أنها تُبعد عن قارئها عذاب النار، وتمنحه الأمان في الدنيا والآخرة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المداومة على تلاوتها تمنح المسلم ثوابًا عظيمًا، فكل حرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، مما يجعل قارئها ينال أجرًا وافرًا إذا واظب على قراءتها قبل النوم.

كيفيّة الاستفادة من سورة الملك

1) العمل بالأحكام الموجودة فيها، حيث إنّه يجب على المسلم دراسة أحكام هذه السورة، والعمل ممّا جاء فيها من أحكام، والاتعاظ من قصصها وعبرها، والأخذ بأوامرها في حياته اليوميّة، وتجنّب نواهيها.

2) الإيمان بما جاء فيها من أخبارٍ، وعبر، وحِكَم، والتصديق بهذه الأخبار.

3) قراءة الإنسان لها في كلّ ليلة، حيث إنّها تمنحُه الثوابَ والفضل العظيم، وتحفظُه من الشرور.

فضل حفظ سورة الملك

سورة الملك من السور التي لها فضل عظيم على قارئها فهي تجادل عن صاحبها، كما تمنع عنه عذاب القبر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) [حسن]، لذا يفضل قراءتها كل يوم قبل النوم كما كان يفعل رسول الله عليه السلام.

قراءة سورة الملك بعد العشاء

جاء في فضل قراءة سورة الملك ( تبارك الذي بيده الملك ) عمومًا ، وقبل النوم خصوصًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي.

وعن جابر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل ، وتبارك الذي بيده الملك "، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي.

ويفضل للمسلم قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، ولو قرأها في صلاة العشاء أو في صلاة الليل قبل النوم أو قبل ذلك ، فإنه يجزئه ذلك ؛ لعموم الحديث الأول الوارد في شفاعة سورة الملك لمن قرأها ، فإن زمن القراءة فيه لم يحدد بوقت، لكن لا تشرع المداومة على قراءتها في صلاة العشاء؛ لأن المداومة نوع تقييد، والتقييد في العبادة لا يكون إلا بدليل ، لكن إن فعل أحيانا، فلا بأس.