رسائل نارية من محمد أبو العلا بسبب مكايدة الزمالك

وجه محمد أبوالعلا، نجم نادي الزمالك السابق، رسائل نارية بسبب المكايدة التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال محمد أبوالعلا، في تصريحات عبر قناة الزمالك: «رغم كل المحاولات الأخيرة ورفع شعار لا للتعصب وكنا متبنيين الفكرة دي وماشيين معاها جدًًا الفترة اللي فاتت وقبل مباراة القمة واحنا كنا بنادي بيها».

وأضاف: «لكن اللافت للنظر بعد المباريات هناك بعض التلميحات، نرجع تاني لسكة المكايدة، أنا معرفش هل من العقل أو من الرجولة والحكمة إن الواحد يفضل يلقح أو يركز مع ستوري لاعبي نادي الزمالك!».

وتابع: «طيب ما تخليك في فرقتك وفي لعبتك اللي بتنزل ستوري، احنا عندنا مدير كرة فرض نظام صارم والعقوبة بتطبق على الكبير قبل الصغير، رغم إني ساعات كتيرة بشوف في المعسكر التاني تجاوزات كتيرة أوي وبنشوف تعاملات غريبة معاها ولا انشغلنا ولا علقنا».

وواصل: «معرفش ليه نادي الزمالك شاغل بال الناس، ومحاولات لنقل كل المشاكل لنادي الزمالك، طيب ما تخليك في مشاكلك»، مضيفًا: «احنا رافعين راية لا للتعصب، ليه تجبرني إني أبقى رد فعل وإني احس في مكايدة، الموضوع غريب ومتوصفش بصفة لصفة الرجال».

وأردف: «الإصرار على الإنزلاق للدخول في المنطقة دي أنا بسميه شغل بلدي أوي، مش شغل في رقي ولا عقل ولا رشد ولا حتى الإحساس بالمسؤولية في المكان اللي إنت فيه».

وأتم: «احنا قاعدنا أكثر من مرة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكان الكلام على أن الزمالك والأهلي هنا نسيخ لجمهور مصر. خليك في فرقتك وبلاش تعليق على لاعبي الزمالك عشان منبقاش رد فعل»