سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. فيديو

أكدت الدكتورة مريم ياسر، مدرس مساعد طب وصحة المسنين بجامعة عين شمس، أن احتياجات كبار السن تختلف بشكل ملحوظ عن باقي الفئات العمرية، مشيرة إلى أن التغيرات الجسدية والنفسية المصاحبة للتقدم في العمر تستلزم نظامًا غذائيًا ورعاية خاصة، لا سيما بعد سن الخامسة والستين.

وقالت “ياسر”، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للنسيان والاكتئاب وسوء التغذية والجفاف، إذا لم تتم مراعاة التغذية السليمة وإشراكهم في تفاصيل الحياة اليومية.

وشددت مريم ياسر على أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الغذاء، إذ يساعد الاهتمام بالمسنين وإعطاؤهم دورًا في القرارات العائلية على تحسين شهيتهم وصحتهم العامة.

وأضافت مريم ياسر أن قلة الشهية والقدرة على البلع من أبرز المشكلات الغذائية لدى هذه الفئة، موضحة أن الحل يتمثل في تقسيم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة تحتوي على بروتينات وخضروات وفواكه وأطعمة غنية بالألياف، مع تقليل الدهون والمصنعات، كما أوصت بشرب كميات كافية من المياه يوميًا لتفادي الجفاف.

وشددت على أهمية النشاط البدني المناسب للحالة الصحية، سواء بالمشي، أو ممارسة رياضات خفيفة، أو حتى أنشطة منزلية تنشط الذاكرة مثل الكروشيه.



