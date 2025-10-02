قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
توك شو

سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. فيديو

كبار السن
كبار السن
البهى عمرو

أكدت الدكتورة مريم ياسر، مدرس مساعد طب وصحة المسنين بجامعة عين شمس، أن احتياجات كبار السن تختلف بشكل ملحوظ عن باقي الفئات العمرية، مشيرة إلى أن التغيرات الجسدية والنفسية المصاحبة للتقدم في العمر تستلزم نظامًا غذائيًا ورعاية خاصة، لا سيما بعد سن الخامسة والستين.

وقالت “ياسر”، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للنسيان والاكتئاب وسوء التغذية والجفاف، إذا لم تتم مراعاة التغذية السليمة وإشراكهم في تفاصيل الحياة اليومية.

وشددت مريم ياسر على أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الغذاء، إذ يساعد الاهتمام بالمسنين وإعطاؤهم دورًا في القرارات العائلية على تحسين شهيتهم وصحتهم العامة.

وأضافت مريم ياسر أن قلة الشهية والقدرة على البلع من أبرز المشكلات الغذائية لدى هذه الفئة، موضحة أن الحل يتمثل في تقسيم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة تحتوي على بروتينات وخضروات وفواكه وأطعمة غنية بالألياف، مع تقليل الدهون والمصنعات، كما أوصت بشرب كميات كافية من المياه يوميًا لتفادي الجفاف.

وشددت على أهمية النشاط البدني المناسب للحالة الصحية، سواء بالمشي، أو ممارسة رياضات خفيفة، أو حتى أنشطة منزلية تنشط الذاكرة مثل الكروشيه.

 
 

كبار السن جامعة عين شمس صباح البلد صدى البلد الاكتئاب

