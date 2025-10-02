قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بإجمالي 1012 فصلاً دراسياً بالإسكندرية

مدارس جديدة بالإسكندرية
مدارس جديدة بالإسكندرية

أكد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تشهد طفرة في مجال إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة تضم 1012 فصلاً دراسياً خلال العام الدراسي 2024 / 2025 موزعة على 7 إدارات تعليمية (المنتزه -  شرق - وسط - غرب -  العجمي - العامرية - برج العرب).

وأضاف محافظ  الإسكندرية أنه جاري العمل حالياً على إنشاء 20 مدرسة جديدة بطاقة 499 فصلاً دراسياً موزعة على  5 إدارات تعليمية (المنتزه – شرق – وسط – العامرية – برج العرب)، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة هالة عبد الله، في مجال التوسع والصيانة والتطوير، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويحد بشكل ملموس من ظاهرة التكدس داخل الفصول.

ومن جانبها، أوضحت رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 60 مدرسة، تضم 1671 فصلاً دراسياً موزعة على 9 إدارات تعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.

الاسكندرية فصل دراسي المنشآت التعليمية مدارس جديدة أحمد خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد