وفرحت مصر.. وزير الثقافة يعلن برنامج احتفالات أكتوبر .. أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية في المحافظات

تحت شعار “وفرحت مصر”، اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، برنامج احتفالات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر أكثر من 500 فعالية فنية وثقافية تمتد في جميع محافظات الجمهورية، لتجسد روح النصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تعمّق الانتماء وتستحضر قيم البطولة والتضحية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: “إن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد تأتي هذا العام تحت شعار (وفرحت مصر)، لتعكس أثر تلك الذكرى الغالية في قلوب المصريين ومكانة هذا الحدث الخالد في الذاكرة الوطنية”.



وأشار إلى أن الفعاليات، التي تتوزع على جميع المحافظات وتشمل ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تهدف إلى تجسيد روح النصر وتعميق الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن البرامج المتنوعة تتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية وعروضًا مسرحية وموسيقية وسينمائية، تمثل قوة ناعمة قادرة على استعادة أجواء البهجة والفخر التي عاشتها مصر عقب العبور العظيم، وتعمل في الوقت نفسه على بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها ببطولات الجيش المصري وتضحياته.

وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على إعداد برنامج متكامل يوثّق فعاليات الاحتفالات، يتم بثه طوال شهر أكتوبر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض وثائقيات وأفلامًا تسجيلية نادرة، إلى جانب لقطات من احتفالات مصر وكبار فنانيها الذين خلدوا لحظة العبور في وجدان الوطن.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة حرصت على أن تمتد أنشطة الاحتفال لتشمل جميع فئات المجتمع، من خلال مبادرات نوعية منها إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة معرض كتاب لأول مرة بمحطة مترو الأوبرا، فضلًا عن الفعاليات المخصصة للأطفال والشباب وذوي الهمم، بما يترجم الدور الوطني للثقافة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أن ذكرى أكتوبر ستظل دائمًا مصدر إلهام للأدباء والفنانين والمبدعين، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ماضية في تقديم برامجها التي تعزز روح الولاء والانتماء وتعيد إحياء قيم التضحية والفداء، باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية المصريين وذاكرتهم التاريخية

واشتملت قائمة الفعاليات على الآتي:-



• الهيئة العامة لقصور الثقافة



تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا فنيًا وثقافيًا مكثفًا، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يشمل البرنامج ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعميق الانتماء الوطني، وتستعيد من خلالها أجواء البهجة التي عمت مصر عقب النصر العظيم.



وتقدم الهيئة حفلًا فنيًا على مسرح السامر بالعجوزة يوم الخميس 8 أكتوبر في الثامنة مساء، تحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، كما تقام حفلات لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية وإدارتها التابعة، في قصور وبيوت الثقافة والأندية والمكتبات العامة بمختلف المحافظات، وتبدأ يوم الأحد 5 أكتوبر، وتتضمن عرضًا فنيًا لفرقة السلام للموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، وآخر لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بمكتبة طامية، وعرضًا لفرقة سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف، ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج عرضين فنيين الأول لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، والثاني لفرقة القاهرة للإنشاد الديني.

وتقدم فرقة بورسعيد للغناء الشعبي عرضًا فنيًا بقصر ثقافة بورسعيد، وتعرض فرقة العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة العريش، ويستقبل ممشى أهل السويس عروضًا لفرقتي السويس للموسيقى والغناء الشعبى وكورال الشباب.



وتقدم فرقة قنا للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات، وفي الإسكندرية تحيي فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الأنفوشي، ويستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضًا لفرقتي الإنشاد الديني، والموسيقى والغناء الشعبي.



وتقدم فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة الزقازيق، وتحتفل فرقة منيا القمح للموسيقى العربية بذكرى النصر بمركز شباب منيا القمح، وتعرض فرقة كفر الشيخ للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الغوري للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الشباب والعمال بشبرا الخيمة.وفي يوم الإثنين 6 أكتوبر، يحيي فريق كورال مركز الجيزة الثقافي حفلًا فنيًا بمكتبة البحر الأعظم، وتقدم فرقة شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي عرضها ببيت ثقافة شبين القناطر، وتقدم فرقة الفيوم للموسيقى العربية حفلها بنادي محافظة الفيوم، وتعرض فرقة بني سويف للموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف، وفرقة الواحات البحرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة البويطي، وتقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية باقة من أجمل الأغاني الوطنية بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة العريش للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة العريش، ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية عروضًا لفرقتي الفنون الشعبية، والموسيقى والغناء الشعبي.



وتقدم فرقة الطور للفنون التلقائية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة الطور بجنوب سيناء، ويستقبل قصر ثقافة قنا حفل فرقة قنا للموسيقى العربية، وتقدم فرقة نجع حمادي للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة نجع حمادي، وتقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة حاجر العديسات، وتعرض فرقة القصير للفنون التلقائية ببيت ثقافة القصير، وتعرض فرقة حلايب للفنون التلقائية ببيت ثقافة حلايب، أما توشكى للفنون التلقائية تعرض بقصر ثقافة توشكى.



ويشهد قصر ثقافة السباعية حفلًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني، و يستقبل مسرح فوزي فوزي عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفي الإسكندرية تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقصر ثقافة الشاطبي، كما تقدم فرقتا التذوق الفني للموسيقى العربية، والأنفوشي للفنون الشعبية عروضًا فنية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وتعرض فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقصر ثقافة وادي النطرون، وتحيي فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية الحفل الفني بمسرح 23 يوليو.



وتقدم فرقة البحيرة للإنشاد الديني عرضًا فنيًا بمكتبة مصر العامة بالبحيرة، ويستقبل قصر ثقافة شبين الكوم العرض الفني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، ويشهد المسرح الروماني بالمنيا عروضًا فنية لفرق المنيا للفنون الشعبية والموسيقى العربية وملوي للفنون الشعبية، وفي أسيوط تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة أسيوط، كما تعرض فرقة القوصية للموسيقى والغناء الشعبي ببيت ثقافة القوصية، و يستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضًا لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وفي الوادي الجديد تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الداخلة للفنون التلقائية بقصر ثقافة موط، وتقدم فرقة الفرافرة للفنون التلقائية عروضها بمكتبة الطفل والشباب.



وفي الشرقية يستقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق العروض الفنية لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية والشرقية للفنون الشعبية، وتعرض فرقة بلبيس للموسيقى العربية بمركز شباب بلبيس، وتقدم فرقة المطرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة المطرية، وفي كفر الشيخ تقدم فرقة الفنون الشعبية عروضها بقصر ثقافة كفر الشيخ، وفي الدقهلية، يستقبل نادي النيل بالمنصورة عروضا لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وتعرض فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني ببيت ثقافة تمي الأمديد، وتقدم فرقة كفر الشرفا للغناء الريفي حفلها بقصر ثقافة كفر الشرفا، وفي الإسكندرية يحيي كورال التذوق الفني للموسيقى العربية حفلا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، فيما تقدم فرقة شبرا الخيمة للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الإبداع بالسادس من أكتوبر.



أما في يوم الثلاثاء 7 أكتوبر يقام عرضًا فنيًا لفرقة بدو الفيوم للفنون التلقائية بمكتبة سنورس، وتقدم فرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي عرضًا فنيًا بمدرسة أبو صير المشتركة ببني سويف، وتعرض فرقة بورسعيد للإنشاد الدينى بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة قنا للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة النمسا للإنشاد الديني حفلًا بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، وفي الإسكندرية يشهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني.



وفي الغربية، يستقبل المركز الثقافي بطنطا عروضًا لفرقتي طنطا للموسيقي العربية، والغربية للفنون الشعبية، وفي البحيرة تقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضا بقصر ثقافة كفر الدوار، وتحيي فرقة البحيرة للموسيقى العربية حفلًا بمكتبة مصر العامة، وفي أسيوط، ويستقبل قصر الثقافة عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية، وتقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الشرقية للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة الزقازيق.



- سيناء أرض البطولة تغني للنصر في ذكرى أكتوبر



وتنظم الهيئة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، لتجسد الدور الوطني التاريخي لهذه المحافظات في حرب أكتوبر المجيدة، وما قدمته من تضحيات وبطولات خالدة في سبيل الوطن، ففي شمال سيناء تنطلق الفعاليات يوم 5 أكتوبر بحفل فني لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة، تعقبه يوم 6 أكتوبر عروض فنية تتضمن: عرض فيلم "الممر" في السادسة مساء، ثم حفلًا لفرقة العريش للموسيقى العربية، إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان "حرب 6 ساعات" في السابع من الشهر،أما في جنوب سيناء، فتتنوع الاحتفاليات بين حفلات لفرق الفنون الشعبية وفرق الأطفال في أبو زنيمة وشرم الشيخ والطور، إضافة إلى عروض لفرقة الكورال على مسرح النادي الاجتماعي، لتتحول ساحات الثقافة إلى منصات فنية تعكس اعتزاز أبناء سيناء ببطولات أكتوبر.



وفي السويس، التي ارتبط اسمها بالبطولة والصمود، تبدأ الفعاليات يوم 4 أكتوبر بعرض لفرقة الآلات الشعبية، تليها احتفالية كبرى يوم 5 أكتوبر على ممشى أهل السويس بمشاركة فرقتي الموسيقى والغناء الشعبي وكورال الشباب، فيما تتواصل العروض الفنية ومسرح العرائس والأراجوز على مدار الفترة من 6 وحتى 18 أكتوبر،وفي بورسعيد، يقام برنامج متكامل من الاحتفاليات الفنية بقصر الثقافة، يشمل حفلات لفرق الغناء الشعبي والموسيقى العربية والإنشاد الديني خلال أيام 5 و6 و7 أكتوبر، بينما تستضيف الإسماعيلية يوم 6 أكتوبر حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى، يليها في اليوم التالي محاضرة بعنوان "يوم العزة" تعكس أبعاد النصر وأثره في الوجدان الوطني.

- أنشطة للأطفال والشباب



كما تنظم الهيئة فعاليات توعوية وتثقيفية للأطفال والشباب، تتنوع بين ورش فنية وجداريات وحكي مفتوح عن بطولات أكتوبر، منها بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وبمكتبات وقصور الثقافة والمتاحف والمدارس بالقاهرة، خلال الفترة من 5 وحتى 22 أكتوبر.

- الاحتفالات بالمناطق الجديدة الآمنة

ويشارك مشروع "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة في الاحتفالات، عبر احتفاليات ثقافية وفنية تقام بعدد من الأحياء والمراكز الشبابية بالقاهرة الكبرى والمحافظات من 5 وحتى 22 أكتوبر، في رسالة تؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تجسد روح الانتصار وتصل بخدماتها لكل فئات المجتمع.



دار الأوبرا المصرية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفاء بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة عددًا من الفعاليات المميزة على مسارحها المختلفة وتضم: احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة لمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، بإشراف الدكتورة هدى حسني، ويحييها فصل كورال ذوى القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، وفصل كورال أطفال الإسكندرية ودمنهور، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إبراهيم وذلك في الثامنة مساء ٥ أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور .

وتُنظم دار الأوبرا احتفالية كبرى بانتصارات السادس من أكتوبر، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، رئيس الدار، بمشاركة النجوم: محمد الحلو، محمد ثروت، هاني شاكر، ونخبة من مطربي الأوبرا "حسام حسني، حنان عصام، محمد حسن، رحاب عمر، وليد حيدر، غادة آدم وذلك فى الثامنة مساء ٦ اكتوبر على المسرح الكبير .

كما تستضيف الأوبرا حفلًا لجمعية المحاربين القدماء يوم ٧ اكتوبر بالمسرح المكشوف ويصاحبها معرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية في الفترة من ٧ إلى ٩ أكتوبر، إلى جانب استضافة احتفالية السادس من أكتوبر التابعة لجمعية زوجات ضباط الشرطة على مسرح الجمهورية يوم الإثنين ٦ أكتوبر.

• المجلس الأعلى للثقافة



ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عددًا من الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية والعروض الفنية والمعارض المتنوعة، بما يعكس اعتزاز الدولة المصرية ببطولات جيشها وشعبها، ويجسد قيم الانتماء والولاء الوطني، تنطلق يوم 5 أكتوبر، بندوة كبرى بعنوان “انتصار أكتوبر والذاكرة الوطنية” بقاعة المجلس⁸، يديرها الدكتور أيمن صابر، بمشاركة نخبة من الأساتذة والقادة العسكرية والأبطال الذين عايشوا أحداث الحرب، من بينهم الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس قسم اللغة العبرية الأسبق، وأحد المشاركين في مشروع ترجمة وثائق حرب أكتوبر بكلية الآداب بجامعة المنصورة، واللواء الدكتور نصر سالم، أحد أبطال الحرب والمحاضر بأكاديمية ناصر، واللواء أركان حرب وائل ربيع، والأستاذ الدكتور عمرو عبد العلي، عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، وأحد المشاركين في مشروع ترجمة وثائق أكتوبر، إلى جانب اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال الحرب.

وتتواصل الفعاليات يوم 6 أكتوبر، حيث يشهد بهو المجلس عرضًا فنيًا لفرقة السمسمية بمشاركة طلبة جامعة بنها، يعقبه ندوة تاريخية بعنوان “أكتوبر… انتصار غيَّر التاريخ” بقاعة المجلس، ويديرها الأستاذ الدكتور خلف الميري، بمشاركة اللواء علي حفظي، واللواء محمود متولي، واللواء طارق المهدي.

ويشهد يوم 7 أكتوبر، ندوة شعرية بعنوان “تجليات نصر أكتوبر في الشعر… قصائد مقاتلة”، بمشاركة نخبة من شعراء الوطن الذين يوثقون بصدق وإبداع لحظة العبور والنصر في وجدان الأجيال، وبالتوازي مع الفعاليات الفكرية والفنية، تطلق الوزارة معرضًا للكتب يتضمن إصدارات متنوعة عن حرب أكتوبر بخصومات تصل إلى 50%، إلى جانب إصدار مجلة إلكترونية عن حرب أكتوبر يتم نشرها عبر المنصات الرقمية لتعريف الأجيال الجديدة بالبطولات، كما يتم إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان ”وفرحت مصر” يوثق اللحظة التاريخية ويعيد استحضار أجواء النصر، فضلًا عن تصوير مجموعة من الفيديوهات القصيرة الموجهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال الرسالة الوطنية إلى جمهور أوسع وبأساليب معاصرة

• المركز القومي لثقافة الطفل

ويقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس، فعاليات متنوعة خلال شهر أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، وذلك بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، والحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وبإطلاق قوافل ثقافية، ففي حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، يستقبل المركز أطفال المدارس يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتقديم أنشطته الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة منها: "لقاء مهنتي عن مهنة "الضابط"، ومسرح العرائس عن انتصارات أكتوبر، وتوقيع كتاب عن انتصارات أكتوبر، ونادى الأدب تحت عنوان "الفرق بين القصة والحكاية والرواية"، و"صالون بن الهيثم" ويناقش كيفية الوقاية من العدوى، نادي السينما وعرض أفلام عن انتصارات أكتوبر، وورش فنية متنوعة منها الطباعة، إعادة تدوير، تشكيل بالورق، وكلها عن نصر أكتوبر.

كما يحتفل المركز بذكرى نصر أكتوبر بالحديقة الثقافية للأطفال خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥، وتتضمن الاحتفالات إقامة صالون "في محبة الوطن" والذي يهدف لتوعية الأطفال وغرس قيم الانتماء وحب الوطن وقوة الإرادة، وذلك لطلبة المدارس كل يوم أربعاء من كل أسبوع، كما يقيم احتفالًا بذكرى النصر يوم ٦ أكتوبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، حيث يتم تقديم ورش فنية وورش حكي عن حرب أكتوبر، ورسم علم مصر على الوجه، وفقرات فنية على المسرح الروماني منها عرض "الأراجوز يتحدث عن أكتوبر" وعروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، وحفل غنائي وطني لفريق كورال "سلام"، ويوما الجمعة الأولى والثالثة من شهر أكتوبر يتم عرض برنامج "تياترو فوتيه" والذي يتحدث عن انتصارات أكتوبر من خلال قراءة مسرحية، وكذلك يحتفل المركز كل جمعة وسبت من كل أسبوع، ضمن برنامج "جمعة وسبت إجازة" والذي يتضمن ورش فنية عن أكتوبر، وفقرات فنية متنوعة، كما تشمل فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر إطلاق المركز مجموعة من القوافل الثقافية منها قافلة ثقافية لقصر محمد علي متحف المنيل، متحف المركبات الملكية، المتحف القبطي، متحف الشرطة بالقلعة، ومتحف إيمحتب بسقارة، وذلك ضمن مبادرة وعي "جيل يعرف تاريخه".

• الهيئة المصرية العامة للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل في احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بمجموعة من الفعاليات الثقافية، ومعارض الكتب التي تقيمها الهيئة على مدار الفترة المقبلة.

حيث تنطلق الاحتفالات بمعرض دمنهور الثامن للكتاب، الخميس 2 أكتوبر، ومعرض الزمالك الأول من ٦ حتى ١٥ أكتوبر، ومعرض محطة المترو من ٥ حتى ٧ أكتوبر، ومعرض بانوراما حرب اكتوبر من ٤ حتى ٦ أكتوبر، ومعرض المنصورة من ١٩ حتى ٢٩ أكتوبر، ومعرض الأقصر من ١٦ حتى ٢٥ أكتوبر ، ومعرض قصر ثقافة العريش، ومعرض الأزهر.



وتتيح الهيئة إصداراتها التي تناولت حرب أكتوبر، و أصدرتها الهيئة على مدار الفترة الماضية، ومن بينها كتاب «شاهد على حرب أكتوبر 1973» للواء الدكتور سمير فرج، وكتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت بين الواقع والخيال" للدكتور صلاح محمد علي، وكتاب "التخطيط الاستراتيجي القومي التخطيط السياسي العسكري في حرب ۱۹۷۳ م نموذجاً" للواء الدكتور أحمد يوسف محمد، وكتاب "مسرح انتصارات أكتوبر" للدكتور سيد علي، وكتاب "البطولات العربية والذاكرة التاريخية" للدكتورة نبيلة إبراهيم، وكتاب «حرب أكتوبر والأدب العبري» للدكتورة سها علي رجب، وكتاب «حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب» لـ محمد عبد الخالق قشقوش، وكتاب «أكتوبر يا ولاد. يا ولاد أكتوبر» (أطفال) للكاتب أحمد محمد عبده، وكتاب "الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة" للواء محمود طلحة، وكتاب "الفن في المعركة" للكاتب محمد سید ریان، كما تقدم الهيئة في مركز الشروق الثقافي مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تتناول حرب أكتوبر للأطفال ورواد المركز.

• دار الكتب والوثائق القومية

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضًا بعنوان “حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية” بقاعة الهناجر بساحة الأوبرا أيام 5 و6 و7 أكتوبر، يضم مجموعة من مانشيتات الصحف التي صدرت قبل وأثناء الأيام الأولى للعبور، إلى جانب وثائق نادرة تكشف عن بطولات الجيش المصري والشعب خلال الحرب.

• قطاع الفنون التشكيلية

كما أعد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجًا متنوعًا احتفاء بنصر أكتوبر العظيم شعار "وفرحت مصر" تشتمل على : "إقامة فعالية فنية بعنوان " نافذة النصر" ببلكونة قطاع الفنون التشكيلية، وتضم : "ورشة رسم حي لرسم فرحة مصر بنصر أكتوبر العظيم وزيارة مجانية للمشاركين بالورشة لمتحف محمود خليل "مقر مكتب الرئيس أنور السادات إبان حرب أكتوبر" - معرض فني لنتاج الورشة يتم إقامته بمركز محمود مختار الثقافي خلال الفترة من 5 إلي 9 أكتوبر 2025- عرض فيديو بعنوان "حائط البطولات" والمتضمن صور بعض القادة والشهداء لحرب أكتوبر المجيدة للعرض ليلًا علي واجهة مبني متحف محمد محمود خليل خلال يومي 5 و 6 أكتوبر- إعداد مجموعة من الفيديوهات التفاعلية يتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان "لوحات النصر" التي تتناول إنتاج الفنانين التشكيليين على مر العصور لنصر أكتوبر المجيد من مقتنيات المتاحف الفنية والقومية بقطاع الفنون التشكيلية، يصاحبها تعليق صوتي ومجموعة من الأغنيات الوطنية التي تناولت نصر أكتوبر المجيد".

كما يقيم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بمحافظة قنا يوم الأحد 5 أكتوبر 10 صباحًا ورشة فنية بعنوان "نصر أكتوبر و تغيير المسار نحو التنمية"، ويقيم متحف عفت ناجي و سعد الخادم بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة لصناعة نماذج للطائرات مع تلوينها بالألوان المائية ، كما يقيم مركز دنشواي الثقافي بمحافظة المنوفية، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة إلقاء شعر بعنوان "حرب أكتوبر في الأغنية الوطنية"، ويقيم متحف حسن حشمت بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة رسم بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" باستخدام الألوان الخشبية، ويقيم متحف مصطفى كامل بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر ورشة فنية بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" بالتعاون مع إدارة السيدة زينب التعليمية، فيما يقيم متحف محمد ناجي بالجيزة، الثلاثاء 7 أكتوبر ورشة بعنوان "انتصارات أكتوبر" تتضمن ورشة حكي عن ذكري انتصارات السادس من أكتوبر مصاحبة لورشة فنية بعمل جدارية رسم وتصوير بخامات مختلفة من البيئة.

• أكاديمية الفنون بالهرم

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال معاهدها المتعددة، احتفالية كبرى تحت عنوان “أكتوبر في القلب”، تتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة، يقدمها طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى جانب حفل موسيقي غنائي يقدمه كورال موسيقى الكونسرفتوار، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي يوثق بطولات القوات المسلحة وتضحيات الشعب المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، وفي إطار فعاليات وزارة الثقافة تحت شعار “فرحة مصر”، تقدم الأكاديمية حزمة من الأنشطة والاحتفاليات الثقافية والفنية التي تواكب هذه المناسبة الوطنية، تعبيرًا عن الفخر بالانتصار العظيم، وتجسيدًا لقيمة الفن كقوة ناعمة قادرة على توثيق الذاكرة الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء، كما أعلنت أكاديمية الفنون عن فتح أبوابها لاستقبال طلاب المدارس بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف عن قرب على الفنون ودورها في تشكيل الوجدان الوطني، وربط الذاكرة الجمعية ببطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة.

• المركز القومي للترجمة

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، فعاليات متنوعة خلال شهر أكتوبر للاحتفال بذكرى الانتصارات المجيدة، وذلك بالمشاركة في المعرض المقام في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر، تحت شعار "وفرحت مصر"، كما ينظم المركز القومي للترجمة احتفالًا بكتاب "الحب والحرب في عيون أطفال" تأليف محمود عرفات، وترجمته إلى اللغة الفرنسية الدكتورة بشايرعلام، وترجمته إلى اللغة الإنجليزية الدكتورة ندى حجازي، ويُقام الاحتفال بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة، كما يقيم المركز ندوة لمناقشة الإصدارات التي تختص بالشأن المصري وتاريخه الحافل بالانتصارات، ويُشارك المركز في معرض دمنهور الثامن للكتاب في الفترة من ٢ : ١١ أكتوبر بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، و يقدم المركز خصمًا 25% على جميع إصداراته في الفترة من 5 : 8 أكتوبر بمنفذه بساحة دار الأوبرا.

• قطاع المسرح



كما ينظم قطاع المسرح، برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، والجهات التابعة له، برنامجًا متميزًا من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية التي تشمل مختلف فنون المسرح والسينما والموسيقى والفنون الاستعراضية، والتي تجسد روح النصر العظيم وتؤرخ لبطولات جنودنا البواسل، وتشمل الآتي:-

• المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية



وينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، عددًا من الفعاليات المتنوعة، حيث ينظم المركز "معرض الزمالك للكتاب" في دورته الأولى، فيما تقدم الفرقة الغنائية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن فعاليات "معرض الزمالك للكتاب" حفلًا غنائيًا لتراث الأغاني المواكبة لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما يقدم المركز عرض حكي وغناء باسم "من حكايات النصر" مستعيدًا ذكرى انتصارات أكتوبر والتعبير الفني الذي ص



• البيت الفني للفنون الشعبية



يستقبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح البالون بالعجوزة يوم الإثنين 6 أكتوبر، الفنان الكبير علي الحجار، في احتفالية خاصة يقدم خلالها باقة من أشهر أغانيه الوطنية، بمشاركة فرقتي أنغام الشباب والآلات الشعبية، ليجمع العرض بين الطرب الأصيل والفنون الشعبية في لوحة فنية تعكس بهجة النصر وروح الانتماء.

• البيت الفنى للمسرح

ويقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، العرضين المسرحيين "عبور وانتصار" ، والذي تُقدمه فرقة المسرح القومى للأطفال ، و "أكتوبر الذهبي" ، والذي تُقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس.

• المركز القومي للسينما



ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، برنامجًا متنوعًا من الفعاليات السينمائية والثقافية على مدار شهر أكتوبر، يهدف إلى توثيق بطولات حرب أكتوبر وإبراز قيم الانتماء والوعي الوطني، وذلك من خلال سلسلة من العروض السينمائية والندوات والاحتفاليات بمشاركة صناع السينما والجمهور في مختلف المحافظات.

فتنطلق الفعاليات في مركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف، حيث تُقام خلال أيام 4 و5 و6 أكتوبر عروض لأفلام تحية لمقاتل مصر وأبطال من مصر بالمكتبات المتنقلة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، وفي 5 أكتوبر يُعرض لأول مرة النسخة المرممة من فيلم "صائد الدبابات"، يعقبها ندوة بعنوان "سينما أكتوبر المجيد" وتكريم عدد من أبطال الحرب، وذلك بمكتبة مصر العامة بالدقي، كما يُعرض في 8 أكتوبر فيلم "معركة الوعي"، وفي 15 أكتوبر فيلم "المحارب".

ويشارك نادي سينما مكتبة مصر العامة بشبين القناطر يوم 27 أكتوبر بعرض الفيلم التسجيلي "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد الشيمي، وفيلم "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، أما نادي سينما الطفل فيقدم يوم 11 أكتوبر فيلم "فرسان الجنة" بالحديقة الثقافية للأطفال، ويُعاد عرضه يوم 15 أكتوبر بقاعة الأرشيف.

وفي إطار الاهتمام بالثقافة السينمائية في المحافظات، يُنظم نادي سينما الإسماعيلية عروضًا لأفلام "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، و""نهاية بارليف للمخرج عبد القادر التلمساني، وذلك بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

• إضاءة البرج الأيقوني ومعرض كتاب بمترو الأوبرا



وفي مشهد رمزي مهيب، يُضاء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 5 و6 أكتوبر بعبارة “وفرحت مصر”، ليزين سماء المدينة في رسالة اعتزاز بذكرى العبور العظيم، ويجسد قوة اللحظة في الذاكرة الوطنية.

• لأول مرة: معرض للكتاب بمحطة مترو الأوبرا

كما تستضيف محطة مترو الأوبرا في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر’ معرض كتاب تُنظمه وزارة الثقافة لأول مرة داخل المترو، في تجربة جديدة تضع الثقافة في قلب الحياة اليومية للمصريين، ويشارك في المعرض كل من: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، وأكاديمية الفنون.