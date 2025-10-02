الطب البيطري يوزع 80 رأس أغنام للمستفيدين بعرابة أبو عزيز بالمراغة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الجهود التشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتكثيف حملات الطب البيطري على أسواق اللحوم والدواجن الأسماك، قامت مديرية الطب البيطري بعدد من الأنشطة والحملات الميدانية بعدد من مراكز المحافظة المختلفة.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ضمن مشروع “باب أمل 3” من الحاجة للاستدامة، الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تم تسليم 80 من رؤوس الأغنام إلى 40 أسرة من المستفيدين بقرية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة.

تم توقيع الكشف الظاهري على الأغنام لضمان خلوها من الأمراض، وفحصها بجهاز السونار، بالإضافة إلى سحب عينات دم للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا، مع ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، وتحصينها ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشار مدير الطب البيطري إلى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، بمراكز بساقلتة وسوهاج وجرجا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ولجنة حماية المستهلك.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بساقلتة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

كما واصلت مديرية الطب البيطري المرور الدوري على المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حيث تم الكشف على 22.7 كيلو جرام لحوم بلدية موردة لمدرسة النور للمكفوفين والمدرسة الفكرية بسوهاج، وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكذلك تم المرور على مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بجرجا لمتابعة جودة اللحوم الموردة للطلاب.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وجميع منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.