برلماني: توجيهات الرئيس بمشروعات "مستقبل مصر" تعكس إرادة قوية لتحقيق النهضة الشاملة

صرّح النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" تمثل رسالة واضحة على إصرار الدولة المصرية على المضي قدماً في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ويعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروعات "مستقبل مصر" في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، إلى جانب مشروعات الصوامع والتخزين والتصنيع الزراعي، تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشدد سامي نصر الله، على أن هذه المشروعات الكبرى تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن البرلمان يقف داعماً ومسانداً لهذه التوجهات الوطنية التي تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، وتضمن تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف عضو صناعة البرلمان أن، التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية تعكس الحرص على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج والتوسع الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة.