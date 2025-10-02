رئيس جامعة عين شمس يتفقد عددا من المشروعات بكلية التجارة

تفقد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين عدداً من المشروعات الجديدة والتجديدات الإنشائية بكلية التجارة، بحضور الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، وسمير عثمان عبد الناصر، القائم بأعمال أمين عام الجامعة الأهلية.

وخلال جولته، أشاد رئيس الجامعة بما تم إنجازه من تطويرات وإنشاءات جديدة بالكلية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الجامعة إلى الارتقاء بالبيئة التعليمية وتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب معايير التعليم الحديث، وتخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يحقق رؤية الجامعة في التحول نحو تعليم مبتكر.

وتضمنت الجولة تفقد القاعات الدراسية الحديثة المخصصة للبرامج البينية (العلوم المصرفية وتكنولوجيا الأعمال)، ومقار إدارتها، إلى جانب إدارة شؤون التعليم والطلاب وعدد من المشروعات الأخرى.

عقب ذلك، توجه رئيس الجامعة إلى قاعة الأستاذ الدكتور علي لطفي، لافتتاح اليوم التعريفي لطلاب برنامجي التكنولوجيا المالية (FinTech) والتسويق الرقمي (Digital Marketing)، المقدمين من كلية الأعمال بجامعة عين شمس الأهلية.

وتجسد هذه المتابعة الميدانية التزام الجامعة ببناء بيئة تعليمية محفزة، تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على قيادة مسيرة التنمية ومواكبة متطلبات العصر، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية مصر 2030.