بمشاركة 60 سيدة .. ورش تدريبية مجانية للحرف اليدوية بـالبياضية

أقامت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وحدة السكان، ومؤسسة المنارة ومؤسسة الضحى، ورشًا تدريبية مجانية للحرف اليدوية على مدار ثلاثة أيام في مجالي(إعادة التدوير – المكرمية) بقرية البغدادي بمركز البياضية، وذلك بالتنسيق مع جمعية الصفا بالبغدادي.

وشهدت الفعاليات مشاركة نحو 60 سيدة وفتاة ، من الحرفيات ومن الراغبات في بدء مشروعات صغيرة لتحسين دخل أسرهن، حيث نالت الورش استحسان المشاركات وأسهمت في تحفيزهن على المطالبة بتنظيم مزيد من التدريبات مستقبلاً.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة تقديم سبل الدعم اللازم للسيدات الراغبات في تلقي التدريبات المؤهلة لبدء مشروعات صغيرة تعزز من التمكين الاقتصادي للمرأة، وتساعد في تحسين مستوى معيشة أسرهن، في مختلف مراكز وقرى المحافظة.