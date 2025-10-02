البنك العربي الأفريقي الدولي يحصد شهادة الأيزو 9001:2015 لاعتماد أنظمة إدارة الجودة

حصل البنك العربى الافريقى الدولى على اعتماد من هيئة IAS (الخدمات الدولية للاعتماد) كما تمت المراجعة ومنح شهادة الايزو 9001:2015 من قبل هيئة MSECB ,الجهة العالمية الرائدة فى نظم ادارة الجودة. وقد جاء هذا الاعتماد تأكيدًا لالتزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والجودة.

ويعكس هذا الإجراء كفاءة إدارة تطوير السياسات والإجراءات بالبنك، حيث أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات متسقة وموثقة بكفاءة عالية، تتمحور حول خدمة العملاء، وتعتمد نهج التحسين المستمر من خلال المتابعة والتقييم والتطوير الدوري. كما يلتزم البنك بتطبيق المعايير العالمية المعترف بها، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة الشفافية والمساءلة.

ويؤكد حصول البنك العربى الافريقى الدولى على هذه الشهادة المرموقة التزامه الدائم والتطوير المستمر لأنظمته الداخلية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لعملائه، وتعزيز ثقتهم في البنك كشريك مصرفي يعتمد عليه.