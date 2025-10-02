قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
البنك العربي الأفريقي الدولي يحصد شهادة الأيزو 9001:2015 لاعتماد أنظمة إدارة الجودة

أحمد عبد القوى

 حصل البنك العربى الافريقى الدولى على اعتماد من هيئة  IAS (الخدمات الدولية للاعتماد) كما تمت المراجعة ومنح شهادة الايزو 9001:2015 من قبل هيئة MSECB ,الجهة العالمية الرائدة فى نظم ادارة الجودة. وقد جاء هذا الاعتماد تأكيدًا لالتزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والجودة.

ويعكس هذا الإجراء كفاءة إدارة تطوير السياسات والإجراءات بالبنك، حيث أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات متسقة وموثقة بكفاءة عالية، تتمحور حول خدمة العملاء، وتعتمد نهج التحسين المستمر من خلال المتابعة والتقييم والتطوير الدوري. كما يلتزم البنك بتطبيق المعايير العالمية المعترف بها، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة الشفافية والمساءلة.

ويؤكد حصول البنك العربى الافريقى الدولى على هذه الشهادة المرموقة التزامه الدائم والتطوير المستمر لأنظمته الداخلية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لعملائه، وتعزيز ثقتهم في البنك كشريك مصرفي يعتمد عليه.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

