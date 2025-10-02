قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

المطرب أحمد العيسوي يخرج من المستشفى.. وزوجته: شكرا يارب

كشفت المطربة إيناس عز الدين -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خروج زوجها المطرب أحمد العيسوي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- من المستشفى، وذلك بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا. 

وكتبت إيناس عز الدين، عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر .. شكراً يارب .. احمد العيسوي»، لتنهال عليها التهاني والدعوات بخروج زوجها من المستشفى. 

وعكة أحمد العيسوي 

طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية من جمهوره ومُحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل للفنان أحمد العيسوي.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الدعاء بالشفاء لأخي وحبيبي وصديق العمر وزميلي الأستاذ أحمد العيسوي وكيل ثان النقابة، ربنا يشفيك ويعافيك يا أغلى الحبايب وأعز الأصدقاء وأوفي الناس، رجاءً من حضراتكم الدعاء".

من جانب آخر، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وقع مؤخرا الاختيار على الفنان أحمد العيسوي ليكون وكيل ثانى لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد عامين من النجاح في لجنة العمل.

وأعرب الفنان أحمد العيسوي عن سعادته البالغة بتعيينه وكيلًا ثانيًا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد جلسة إجرائية عُقدت مؤخرًا داخل النقابة.

وأكد العيسوي في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر والثقة لتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أن تعيينه يُعد تتويجًا لجهوده ومسيرته داخل النقابة، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح في مهمته وخدمة أعضاء النقابة والارتقاء بالعمل النقابي.

وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.

