آخر تحديث لسعر الدولار بعد خفض الفائدة

فقد سعر الدولار مساء اليوم الخميس الموافق 2-10-2025، 8 قروش جديدة من قيمته بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في البنوك.

الدولار يهوي

وارتفع مركز الجنيه المصري على مدار الأسبوع الجاري أمام الدولار بنسبة اقتربت من 10% في المتوسط.

خفض الفائدة

وأنهى البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة في مصر قبل قليل على تخفيض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% .

آخر تحديث لسعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه آخر تحديث علي الموقع الرسمي لدي البنك المركزي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني".

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للشراء في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، HSBC، البركة، الاسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، العقاري المصري العربي،قناة السويس، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع في ميد بنك.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة حيث سجل 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع .

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.