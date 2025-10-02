فيفا يمنح أذربيجان وأوزبكستان شرف تنظيم كأس العالم للشباب 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماعه اليوم الخميس في مقره، عن منح أذربيجان وأوزبكستان شرف استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2027، في تنظيم مشترك بين البلدين.

وتقام النسخة الحالية من البطولة عام 2025 في تشيلي، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات، من بينهم المنتخب المصري للشباب الذي يسعى لتقديم مشاركة مميزة في المونديال.

قرارات جديدة من مجلس فيفا

إلى جانب الإعلان عن هوية الدول المستضيفة لمونديال الشباب 2027، كشف مجلس فيفا عن عدد من القرارات المهمة أبرزها:

إقامة المرحلة النهائية من كأس أبطال السيدات 2026 في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير.

تحديد موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، لتقام في الفترة من 17 مارس حتى 3 إبريل من العام نفسه.

خريطة جديدة لاستضافة مونديال الشباب

يأتي تنظيم أذربيجان وأوزبكستان للمونديال كأول شراكة بين دولة من شرق أوروبا وأخرى من آسيا الوسطى في هذه البطولة، حيث تقع أوزبكستان في قلب القارة الآسيوية، بينما تشارك أذربيجان في المسابقات الأوروبية نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا.

آسيا والبطولة العالمية

تُعد النسخة المقبلة هي المرة السادسة التي تحتضن فيها القارة الآسيوية كأس العالم للشباب، بعد محطات سابقة في اليابان عام 1979، والسعودية 1989، وقطر 1995، وماليزيا 1997، والإمارات 2003.

الغائب الأكبر

جدير بالذكر أن نسخة كأس العالم للشباب 2021 التي كان مقررًا لها أن تُقام في إندونيسيا قد ألغيت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو ما جعل نسخة تشيلي 2025 العودة الرسمية للبطولة بعد توقف اضطراري.