مختار نوح: الفكر الإخواني مازال موجودا.. من الممكن أن يعودوا تحت أي اسم

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الفكر الإخواني مازال موجودا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعودوا تحت أي أسم، خاصة انه لديهم علم انهم مكروهين شعبيا، لأنه لا بد من القضاء على الفكر الإخواني وليس الاسم فقط.



وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق"، إن حركة حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب العام هشام بركات، وذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان الإرهابي في ذلك الوقت.

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن ما يجري من دعوات للقتال والذهاب إلى ساحات القتال مثلما دعا بعضهم للذهاب إلى سوريا مثل محمد حسان وغيره، ما أدى إلى قتل كثيرين على يد رفاق دربهم، لافتا إلى وفاة القيادي عمر رفاعي سرور وأثرها المأساوي على أسرته كمثال على النتائج المأساوية لهذه الدعوات.

