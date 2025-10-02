المرزوقي: التطور العمراني والبنية التحتية في مصر شهادة على العمل الجاد

قال المستشار الإماراتي عثمان المرزوقي، إنّ العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن ما يجمع القيادتين والشعبين أكبر من أي وصف يمكن أن يقال.

الاستقبال الحافل

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الصور التي تظهر الاستقبال الحافل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد تعكس عمق الروابط بين البلدين.



وتابع، أنّ مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية في المنطقة، واصفاً إياها بأنها "عمود البيت العربي"، مؤكداً أن مكانتها لم ولن تتغير مهما مرّت من تحديات، ومشيرًا، إلى أن ما حققته مصر منذ عام 2013 وحتى اليوم من استقرار وتطور هو إنجاز يستحق التقدير والإشادة.

وأوضح المستشار الإماراتي أن علاقته الشخصية بمصر تعود إلى سنوات طويلة، حيث تعلّم على أيدي أساتذة مصريين كبار في مجال القانون، مثل الدكتور عبد الخالق حسن والدكتور علي الحديدي، الذين أسسوا لنهضة قانونية كبيرة في الإمارات. وبيّن أن الإماراتيين لا ينسون هذه الأيادي البيضاء التي أسهمت في نهضتهم العلمية والمهنية.

حجم العمل والتطوير

وأشار المرزوقي إلى أن ما رآه على أرض مصر خلال زياراته المختلفة يعكس حجم العمل والتطوير، خصوصاً في البنية التحتية والمباني والطرق والمواصلات، مؤكداً أن هذه الإنجازات دليل على أن هناك جهوداً متواصلة تثمر نتائج ملموسة يلمسها الجميع على أرض الواقع.

