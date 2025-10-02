قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
الحكومة: نحن بصدد تكوين شركة مساهمة لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بصدد تأسيس شركة مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لتكون شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية أن ذلك يتماشى مع الفكر الذي يتم العمل عليه في هذا الأمر.

لافتا إلى أنه تم مناقشة استراتيجية صناعة الصلب والحديد خلال العشر سنوات القادمة، وبناء عليه تم وضع مستهدفات لهذا الأمر، وك

توطين صناعة السيارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر.
 

ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

موقف مصر الثابت

وقال رئيس مجلس الوزراء إن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

