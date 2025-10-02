قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنات: الخمس سنين اللي فاتوا اتخطفوا بسبب الأمومة

علي مكي

كشفت الفنانة المغربية جنات، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "ON"، عن تفاصيل السنوات الخمس الماضية من حياتها، مؤكدة أنها كانت بمثابة "سنوات مخطوفة" بالكامل لصالح تربية ابنتيها، مشيرة إلى أن تجربة الأمومة لم تكن سهلة على الإطلاق بل حملت معها تحديات كبيرة ومسؤوليات ضخمة.

وقالت جنات إنها شعرت أن السنوات الأخيرة مرت بسرعة شديدة بسبب انشغالها بكل تفاصيل تربية الأطفال، من طعام وشراب ورعاية صحية وتعليمية، حتى أصبح وقتها الشخصي شبه منعدم، مضيفة: "الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري.. كنت عايشة بالكامل معاهم".

وأكدت أن الأمومة ليست مجرد مشاعر عاطفية فقط، بل مسؤولية متواصلة تتطلب جهداً يومياً وتفاصيل دقيقة، موضحة أن هذه التجربة رغم صعوبتها منحتها نضجاً أكبر ونظرة مختلفة للحياة.

وأوضحت الفنانة أنها اضطرت لتأجيل العديد من ارتباطاتها الفنية خلال هذه الفترة، واكتفت بطرح بعض الأغنيات الفردية على فترات متباعدة، بسبب صعوبة التنسيق بين عملها الفني ودورها كأم، لكنها حرصت على الظهور من حين لآخر حفاظاً على تواجدها الفني.

وكشفت جنات أنها باتت اليوم أكثر استعداداً للعودة إلى الساحة الغنائية بشكل منتظم، بعدما كبر أبناؤها وأصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم نسبياً، وهو ما يمنحها مساحة أكبر للتحضير وإطلاق مشروعات فنية جديدة

اكتوبر الوردي
المناعة
ابراج فاشلين فى الكذب
اطعمة مفيدة القلب
