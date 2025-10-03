جنات: مبندمش كتير.. والتجارب بتعلم

حلت الفنانة جنات ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة ON، وتحدثت بصراحة عن فلسفتها في الحياة وعلاقتها بأغنيتها الشهيرة "اللوم على مين"، التي تراها الأقرب لشخصيتها وتجاربها.



وقالت جنات: "الأغنية بتعبر عني جداً، لأنها بتقول إن كل واحد مسؤول عن اختياراته ومينفعش نرمي أخطائنا على غيرنا"، مؤكدة أن مواجهة النفس هي الخطوة الأولى للنضج والتعلم.



وأضافت: "أي مشكلة بتحصلنا بيكون سببها يا اختيار غلط يا تسرع، وأنا بحب الواحد يواجه نفسه عشان يبقى أقوى في المستقبل".

وعن علاقتها بالندم، أوضحت أنها لا تعيش في دائرة الحسرة، قائلة: "مبندمش على حاجات كتير، لأن التجارب بتعلم، حتى التردد جزء من شخصيتي".



واعتبرت جنات أن لوم الإنسان لنفسه ليس ضعفاً بل قوة: "أنا بلوم نفسي كتير، لكن ده بيخليني أتعلم وأصحح قراراتي"، مشيرة إلى أن الواقعية ومواجهة الذات هما سر قوتها.



واختتمت حديثها برسالة لجمهورها: "اللي عايز يتغير لازم يبدأ بنفسه، واللوم على النفس مش هزيمة، لكنه بداية لحياة أفضل".