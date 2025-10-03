بعد تورتة الفرايد تشيكن.. أغرب كعكات الزفاف في العالم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا
إمام المسجد النبوي: عرض الممتلكات على وسائل التواصل حماقة مجرّدة لا تنفع في الآخرة
أزهري: القتــ.ال بغزة علامة من علامات الساعة.. فيديو
استشاري مناعة: نصائح لتجنب عدوى الجيم وحماية أصحاب الحساسية
يعتبر حفل الزفاف من أجمل اللحظات التي يسعى العروسان لجعلها ذكرى لا تُنسى، حيث يحرصان على اختيار تفاصيل استثنائية تعكس شخصيتهما وأحلامهما، فلم يعد حلم العروس محصورًا في فستان أبيض أنيق أو باقة ورد متناسقة وزينة تقليدية للقاعة، بل أصبح يتجاوز ذلك ليشمل تفاصيل مبتكرة تضفي طابعًا خاصًا على الحفل.

من أبرز هذه التفاصيل قالب الحلوى، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة من مجرد تورتة كلاسيكية متعددة الطوابق إلى صيحات غريبة وغير مألوفة، كان آخرها "تورتة الدجاج المقلي" التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حفل زفاف خبيرة التجميل دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، حيث كانت تورته الزفاف فريدة من نوعها مكونة من عدة طوابق ومغطاه بقطع الدجاج المقلي.

فيما يلي سنرصد أغرب كعكات الزفاف التي نُفذت حول العالم، وذلك وفقًا لما نشره موقع pinkvilla:

