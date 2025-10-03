بعد تورتة الفرايد تشيكن.. أغرب كعكات الزفاف في العالم

يعتبر حفل الزفاف من أجمل اللحظات التي يسعى العروسان لجعلها ذكرى لا تُنسى، حيث يحرصان على اختيار تفاصيل استثنائية تعكس شخصيتهما وأحلامهما، فلم يعد حلم العروس محصورًا في فستان أبيض أنيق أو باقة ورد متناسقة وزينة تقليدية للقاعة، بل أصبح يتجاوز ذلك ليشمل تفاصيل مبتكرة تضفي طابعًا خاصًا على الحفل.

من أبرز هذه التفاصيل قالب الحلوى، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة من مجرد تورتة كلاسيكية متعددة الطوابق إلى صيحات غريبة وغير مألوفة، كان آخرها "تورتة الدجاج المقلي" التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حفل زفاف خبيرة التجميل دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، حيث كانت تورته الزفاف فريدة من نوعها مكونة من عدة طوابق ومغطاه بقطع الدجاج المقلي.

فيما يلي سنرصد أغرب كعكات الزفاف التي نُفذت حول العالم، وذلك وفقًا لما نشره موقع pinkvilla: