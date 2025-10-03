قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد السكندري يعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
رباب الهواري

كشف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا بين متذيلي الترتيب.

قائمة الاتحاد السكندري للمباراة

حراسة المرمى
 

  • صبحي سليمان
  • محمود جنش

خط الدفاع

  • محمد سامي
  • مصطفى إبراهيم
  • عبد الرحمن بودي
  • أحمد محمود
  • محمود شبانة
  • أحمد عيد

خط الوسط:

  • عبد الغني محمد
  • أبو بكر ليادي
  • عمرو صالح
  • عبد الله فوزي
  • محمد توني
  • محمد كناريا
  • ناصر ناصر
  • فيفوري أكيم
  • سيفوري إيزاك
  • عمرو جمعة
  • خط الهجوم:
  • فادي فريد
  • جون إيبوكا
  • إسلام سمير
     

موعد المباراة وأهميتها

من المقرر أن تقام المواجهة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد الإسكندرية، حيث يسعى كل من الاتحاد السكندري والمقاولون العرب لتحقيق أول انتصار منذ فترة طويلة، في ظل صراع مبكر للهروب من قاع الجدول.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين – الأخير – برصيد 5 نقاط جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا، وتعادل في مباراتين، وتلقى خمس هزائم.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز التاسع عشر بالرصيد ذاته من 5 نقاط، لكن من 9 مباريات، حيث تعادل في خمس مواجهات وخسر أربعًا، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن.

صراع قاع الترتيب

المباراة تُعد بست نقاط بالنسبة للفريقين، إذ أن الفوز بها قد يكون نقطة تحول في مسيرتهما بالموسم، بينما الهزيمة ستعقد الموقف أكثر، وتزيد من الضغوط على الجهازين الفنيين.


 

الاتحاد السكندرى المقاولون العرب اخبار الرياضة دورى نايل تامر مصطفي

