حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شركات الطيران تستهدف زيادة سعة المقاعد لـ 3.4% خلال أكتوبر

شركات الطيران
شركات الطيران
نورهان خفاجي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات حركة الركاب العالمية لشهر أغسطس 2025، حيث أظهرت أن إجمالي الطلب، المقاس بإيرادات كيلومترات الركاب، ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بشهر أغسطس 2024، في حين ارتفعت السعة المقاسة بكيلومترات المقاعد المتاحة بنسبة 4.5% على أساس سنوي. وبلغ عامل الحمولة 86.0% بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وهو أعلى معدل يتم تسجيله لهذا الشهر على الإطلاق.

أعلى معدل امتلاء لمقاعد الطائرات

الطلب الدولي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بأغسطس 2024، بينما زادت السعة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 85.8% بزيادة 0.1 نقطة مئوية. أما الطلب المحلي فقد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت السعة بنسبة 1.3%، وبلغ عامل الحمولة 86.3% بزيادة 0.1 نقطة مئوية.

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن النمو السنوي للطلب بنسبة 4.6% في أغسطس يؤكد أن موسم الذروة الصيفي لعام 2025 سجل مستويات قياسية جديدة، مشيراً إلى أن الطائرات شغلت مقاعدها بمعدل غير مسبوق بلغ 86%. 

وأضاف أن الاتجاه العالمي للنمو لا يظهر أي علامات على التباطؤ رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، موضحاً أن جداول أكتوبر تشير إلى أن شركات الطيران تخطط لزيادة السعة بنسبة 3.4%. وأكد أن شركات الطيران تبذل جهوداً كبيرة لتلبية الطلب عبر تعزيز الكفاءة، مما يجعل من الضروري أن يعمل قطاع صناعة الطيران على معالجة تحديات سلاسل التوريد.

التوزيع الإقليمي وحركة الركاب الدولية

على المستوى الإقليمي، سجلت حركة الركاب الدولية نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي في أغسطس، مع وصول معدلات الحمولة إلى مستويات تاريخية. وكان النقل الدولي المحرك الأساسي للنمو، إذ ساهم بنسبة 87% من صافي الزيادة في حركة الركاب العالمية خلال الشهر.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع الطلب بنسبة 9.8% وزادت السعة بنسبة 9.5%، فيما بلغ عامل الحمولة 85.1% بزيادة 0.2 نقطة مئوية، مدفوعاً بالنمو القوي في الصين واليابان حيث سجلتا 11.8% و12% على التوالي. وفي أوروبا ارتفع الطلب بنسبة 5.3% وزادت السعة بالنسبة نفسها، بينما ظل عامل الحمولة مستقراً دون تغيير. أما أمريكا الشمالية فسجلت نمواً في الطلب بنسبة 1.8% مقابل زيادة في السعة بنسبة 2.6%، في حين بلغ عامل الحمولة 87.5% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية، وهو التراجع الرابع على التوالي في معدلات الحمولة الدولية.

في الشرق الأوسط ارتفع الطلب بنسبة 8.2% وزادت السعة بنسبة 6.9%، وبلغ عامل الحمولة 83.9% بزيادة 1.0 نقطة مئوية. أما أمريكا اللاتينية فسجلت زيادة في الطلب بنسبة 9.0% مقابل نمو في السعة بنسبة 9.3%، وبلغ عامل الحمولة 84.7% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية. وفي أفريقيا ارتفع الطلب بنسبة 7.1% وزادت السعة بنسبة 5.3%، فيما بلغ عامل الحمولة 79.7% بزيادة 1.3 نقطة مئوية.

الأسواق المحلية 

وعلى صعيد الأسواق المحلية، ارتفع الطلب بنسبة 1.5% مقارنة بشهر أغسطس 2024، مساهماً بنسبة 13% فقط من إجمالي الزيادة في حركة الركاب العالمية، مقابل 25% خلال العام السابق. وفي الولايات المتحدة واصل عامل الحمولة المحلي تراجعه للشهر الثامن على التوالي، بينما سجلت البرازيل توسعاً ملحوظاً في الطلب المحلي بدعم من جهود حكومية لتعزيز السياحة.

IATA شركات الطيران حركة الركاب الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

