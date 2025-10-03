تعليم الإسكندرية: توزيع حقائب مدرسية في المناطق الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والقمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية عن توزيع حقائب مدرسية بعدد من المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا بإدارة وسط ، وذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعادل حسين مدير عام وسط ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية بمشاركة طلاب مدرسة المرقسية بقيادة مجدي الفل مدير المدرسة .

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم، أن مثل هذا المبادرات تسهم بشكل كبير في رفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخدم أكثر من جانب مجتمعي حيث تسهم في توفير فرص عرض منتجات السيدات الأرامل ، موضحا أن تلك المبادرة أطلقها المكتب الباباوي للمشروعات تحت عنوان "علم واتعلم" بهدف إنتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدى مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتى يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.

ومن جانبه قال القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا أنه لتحقيق هذا الهدف العام للمبادرة تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر إنتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة.

ومع بداية العام الدراسى الجديد تم إطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف تلاميذ المدارس، مساهمةً من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوى للمشروعات لأولياء أمور تلاميذ المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في إطار مسئوليتها المجتمعية لدعم الأماكن الأكثر احتياجًـا وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.