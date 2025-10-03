قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية: توزيع حقائب مدرسية في المناطق الأكثر احتياجا

توزيع حقائب مدرسية في المناطق الأكثر احتياجًا
توزيع حقائب مدرسية في المناطق الأكثر احتياجًا
أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والقمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية عن توزيع حقائب مدرسية بعدد من المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا بإدارة وسط ، وذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعادل حسين مدير عام وسط ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية بمشاركة طلاب مدرسة المرقسية بقيادة مجدي الفل مدير المدرسة .

وأكد مدير المديرية، في بيان اليوم، أن مثل هذا المبادرات تسهم بشكل كبير في رفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخدم أكثر من جانب مجتمعي حيث تسهم في توفير فرص عرض منتجات السيدات الأرامل ، موضحا أن تلك المبادرة أطلقها المكتب الباباوي للمشروعات تحت عنوان "علم واتعلم" بهدف إنتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدى مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتى يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.

ومن جانبه قال القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا أنه لتحقيق هذا الهدف العام للمبادرة تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر إنتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة.

ومع بداية العام الدراسى الجديد تم إطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف تلاميذ المدارس، مساهمةً من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوى للمشروعات لأولياء أمور تلاميذ المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في إطار مسئوليتها المجتمعية لدعم الأماكن الأكثر احتياجًـا وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

الاسكندرية مديرية التعليم إدارة وسط عربي أبوزيد وكيل البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

ترشيحاتنا

معهد تيودور بلهارس

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعا علميا في مناظير الموجات فوق الصوتية

الفريق الطبي

بـ 700 ألف جنيه والمريض دفع 400.. تفاصيل عملية قلب مفتوح بالتأمين الشامل

وزير العمل

تنفيذ القانون بكل حزم.. تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يوما

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد