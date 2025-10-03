محمد صلاح يتلقى صدمة في فانتازي البريميرليج.. ما القصة؟

تعرض النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، لهزة قوية في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز"، قبل انطلاق الجولة السابعة من موسم 2025/2026، في ظل تراجع شعبيته بين مدربي اللعبة الافتراضية.

وبحسب التحديثات الرسمية للمنصة، تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مبيعا هذا الأسبوع، بعد أن قرر أكثر من 525 ألف مدرب الاستغناء عنه من تشكيلاتهم، وهو ما يمثل ضربة معنوية لأحد أبرز نجوم البريميرليج في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في الإقبال على النجم نتيجة تذبذب مستواه خلال الجولات الست الأولى من الموسم، إذ اكتفى بتسجيل هدفين وصناعة اثنين، وهو معدل لا يتناسب مع قيمته المرتفعة داخل اللعبة، حيث يُعد أغلى لاعب بسعر 14.5 مليون جنيه إسترليني.

خارج حسابات الكشافة للمرة الثانية

لم يكتفي الأمر بتراجع شعبية صلاح بين جماهير الفانتازي، بل امتد إلى استبعاده للمرة الثانية على التوالي من التشكيلة المثالية التي يوصي بها فريق "الكشافة"، وهي التشكيلة التي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين لاختيار أفضل العناصر المتاحة.

وفي المقابل، حافظ النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على مكانته كأكثر لاعب تم شراؤه هذا الأسبوع، حيث ضمّه أكثر من 783 ألف مدرب، ويبلغ سعره حاليا 14.4 مليون جنيه.

التشكيلة المثالية للجولة السابعة

ضمت التشكيلة المثالية لكشافة الفانتازي الأسماء التالية:

حراسة المرمى إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الدفاع جابرييل (آرسنال)، دان بيرن (نيوكاسل)، سيسيني (بورنموث)

الوسط برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – نائب القائد)، سيمينيو (بورنموث)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، يانكوبا مينتيه (برايتون)

الهجوم إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي – القائد)، فيكتور جيوكيريس (آرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا)

مباريات الجولة السابعة

تنطلق منافسات الجولة مساء اليوم الجمعة بمواجهة بورنموث وفولهام على ملعب "دين كورت"، بينما يشهد السبت قمة منتظرة تجمع ليفربول وتشيلسي في "ستامفورد بريدج"، في مواجهة قد تكون مفصلية لصلاح في استعادة بريقه، أما مانشستر سيتي، فيحل ضيفا على برايتون يوم الأحد.

ورغم الأداء غير المقنع في بعض الجولات، لا يزال ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب بـ15 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن منافسيه، رغم الهزيمة الأخيرة أمام كريستال بالاس (2-1).