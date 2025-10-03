قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح يتلقى صدمة في فانتازي البريميرليج.. ما القصة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تعرض النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، لهزة قوية في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز"، قبل انطلاق الجولة السابعة من موسم 2025/2026، في ظل تراجع شعبيته بين مدربي اللعبة الافتراضية.

وبحسب التحديثات الرسمية للمنصة، تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مبيعا هذا الأسبوع، بعد أن قرر أكثر من 525 ألف مدرب الاستغناء عنه من تشكيلاتهم، وهو ما يمثل ضربة معنوية لأحد أبرز نجوم البريميرليج في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في الإقبال على النجم نتيجة تذبذب مستواه خلال الجولات الست الأولى من الموسم، إذ اكتفى بتسجيل هدفين وصناعة اثنين، وهو معدل لا يتناسب مع قيمته المرتفعة داخل اللعبة، حيث يُعد أغلى لاعب بسعر 14.5 مليون جنيه إسترليني.

خارج حسابات الكشافة للمرة الثانية

لم يكتفي الأمر بتراجع شعبية صلاح بين جماهير الفانتازي، بل امتد إلى استبعاده للمرة الثانية على التوالي من التشكيلة المثالية التي يوصي بها فريق "الكشافة"، وهي التشكيلة التي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين لاختيار أفضل العناصر المتاحة.

وفي المقابل، حافظ النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على مكانته كأكثر لاعب تم شراؤه هذا الأسبوع، حيث ضمّه أكثر من 783 ألف مدرب، ويبلغ سعره حاليا 14.4 مليون جنيه.

التشكيلة المثالية للجولة السابعة

ضمت التشكيلة المثالية لكشافة الفانتازي الأسماء التالية:

حراسة المرمى إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الدفاع جابرييل (آرسنال)، دان بيرن (نيوكاسل)، سيسيني (بورنموث)

الوسط برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – نائب القائد)، سيمينيو (بورنموث)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، يانكوبا مينتيه (برايتون)

الهجوم إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي – القائد)، فيكتور جيوكيريس (آرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا)

مباريات الجولة السابعة

تنطلق منافسات الجولة مساء اليوم الجمعة بمواجهة بورنموث وفولهام على ملعب "دين كورت"، بينما يشهد السبت قمة منتظرة تجمع ليفربول وتشيلسي في "ستامفورد بريدج"، في مواجهة قد تكون مفصلية لصلاح في استعادة بريقه، أما مانشستر سيتي، فيحل ضيفا على برايتون يوم الأحد.

ورغم الأداء غير المقنع في بعض الجولات، لا يزال ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب بـ15 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن منافسيه، رغم الهزيمة الأخيرة أمام كريستال بالاس (2-1).

محمد صلاح النجم محمد صلاح شعبية صلاح جماهير الفانتازي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات لاعبيه الأجانب خلال أيام

رفع الاثقال

مدير بطولة العالم لرفع الأثقال: قائمة منتخب الناشئين ستشهد مفاجأة

محمد عواد

عواد يقترب من الرجوع لتشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد