قلق في ليفربول بسبب غياب محتمل لـ محمد صلاح

أثار الأداء الذي قدمه ليفربول أمام جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، قلقًا واسعًا بين جماهير النادي الإنجليزي، خاصة مع غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية.

وخسر ليفربول اللقاء بهدف نظيف سجله المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة القارية. وجلس صلاح على مقاعد البدلاء منذ البداية، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 62 من عمر المباراة.



صحيفة ديلي ميل البريطانية أشارت إلى أن غياب صلاح عن مواجهة جالطة سراي كان بمثابة جرس إنذار لجماهير "الريدز"، حيث من المتوقع أن يفتقده الفريق لفترة طويلة عندما يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر المقبل.



المباريات التي قد يغيب عنها صلاح

الدوري الإنجليزي: توتنهام – فولهام – آرسنال – وولفرهامبتون – ليدز يونايتد.

بطولات أخرى محتملة: بيرنلي – مارسيليا – ربع ونصف نهائي كأس كاراباو – الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

التقارير أوضحت أن غياب "الملك المصري" قد يمتد إلى نحو 10 مباريات في حال وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، وهو ما يضع ليفربول أمام تحدٍ هجومي كبير في غياب أبرز نجومه.