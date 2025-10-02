منتخب ناشئات البادل يصعد لربع نهائي مونديال إسبانيا

تأهل المنتخب الوطني لناشئات البادل، لربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجاري.

وصعدت ناشئات الفراعنة لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخهن بعد تقديم مستوى مميز خلال مرحلة المجموعات.



واستهلت بنات النيل المشوار بالخسارة أمام المنتخب الإسباني - المصنف الأول عالميًا - بنتيجة 3-0، ثم الفوز على المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-1، وتبعه الفوز على المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة.

فيما لم يحالف التوفيق منتخب الناشئين في بلوغ ربع النهائي ليلعب على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وعلق أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، على إنجاز ناشئات الفراعنة قائلا: “نحن فخورون بما قدمته اللاعبات في بطولة العالم، فهذا الصعود التاريخي إلى ربع النهائي لأول مرة يؤكد أن مشروع البادل المصري يسير في الطريق الصحيح فاللاعبات قدمن أداء بطوليا أمام مدارس كبرى مثل إسبانيا والمكسيك وألمانيا وأثبتن أن مصر قادرة على المنافسة في المستقبل القريب على منصات التتويج.”

وأضاف غتوري: “الاتحاد يضع دعم الناشئين والناشئات على رأس أولوياته، ونعمل على توفير كل الإمكانيات الفنية والبدنية لتحقيق المزيد من النجاحات. إنجاز اليوم هو بداية فقط، ونتطلع أن نرى راية مصر مرفوعة في الأدوار النهائية للبطولات المقبلة.”

وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني المكوّن من: سيف أبو سنة المدير الفني، وسلمى صيام مدربة الناشئات، وشريف عصام مدرب الناشئين، إلى جانب القوائم الكاملة للمنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.

* منتخب الناشئات تحت 14 سنة: نتالي روبرت، سما علي، فاطيمة لاشين، جايا يوسف.

* منتخب الناشئات تحت 16 سنة: ليلى الزيات، سلمى الزيات، فاطيما تامر، ملك عامر، فريدة عثمان.

* منتخب الناشئات تحت 18 سنة: نور رامي، رودينا فتحي، هنا الشلقاني، عالية الشريف.

* منتخب الناشئين تحت 14 سنة: زين البيلي، عز بركات، علي القويري، علي تحسين.

* منتخب الناشئين تحت 16 سنة: عادل الصحن، محمد عاطف، يوسف الشربيني، زياد شريف، ياسين عمر.

* منتخب الناشئين تحت 18 سنة: محمد الحمامي، وجدي رسلان، سيف كلاوي.