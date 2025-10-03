خطيب الأوقاف: جيش مصر له مدد من الله.. والدفاع عن الأرض شرف| فيديو

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الجندية المصرية حمت الأرض والعرض، قائلا "جند مصر هم خير الأجناد، ملاذ العباد، حمى البلاد، جيش له درع وسيف، قوة ومهابة".

فضل جيش مصر

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن جيش مصر يضحي بروحه ونفسه من أجل الدفاع عن وطنه، جيش له مدد من الله لا ينتهي، تشتاق قلوب رجاله للشهادة من أجل حماية الوطن.

وتابع: صدق في الجيش المصري الوصف النبوي "إذا فتح الله عليكم بعدي مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض".

وأشار إلى أن الدفاع عن الأرض شرف لا يضاهيه شرف، ومنزلة لا يدانيها منزلة والموت في سبيل الوطن عزة وكرامة رجولة وشهامة شجاعة وشهادة.

وأكد أن صحابة رسول الله ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية عن وطنهم وأرضهم وعرضهم ودينهم، فسيدنا حنظلة بن أبي عامر، يضحي بنفسه ليلة عرسه وكان جنبا فلما رآه النبي في القتلى قال طإن صاحبكم تغسله الملائكة".