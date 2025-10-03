قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
ديني

خطيب الأوقاف: جيش مصر له مدد من الله.. والدفاع عن الأرض شرف| فيديو

الجيش المصري
الجيش المصري
محمد شحتة

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الجندية المصرية حمت الأرض والعرض، قائلا "جند مصر هم خير الأجناد، ملاذ العباد، حمى البلاد، جيش له درع وسيف، قوة ومهابة".

فضل جيش مصر

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن جيش مصر يضحي بروحه ونفسه من أجل الدفاع عن وطنه، جيش له مدد من الله لا ينتهي، تشتاق قلوب رجاله للشهادة من أجل حماية الوطن.

وتابع: صدق في الجيش المصري الوصف النبوي "إذا فتح الله عليكم بعدي مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض".

وأشار إلى أن الدفاع عن الأرض شرف لا يضاهيه شرف، ومنزلة لا يدانيها منزلة والموت في سبيل الوطن عزة وكرامة رجولة وشهامة شجاعة وشهادة.

وأكد أن صحابة رسول الله ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية عن وطنهم وأرضهم وعرضهم ودينهم، فسيدنا حنظلة بن أبي عامر، يضحي بنفسه ليلة عرسه وكان جنبا فلما رآه النبي في القتلى قال طإن صاحبكم تغسله الملائكة".

جيش مصر الأوقاف صلاة الجمعة خطبة الجمعة جند مصر

