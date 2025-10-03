تطهير حلقة السمك بقرية فنارة في الإسماعيلية

انطلقت أعمال تطهير حلقة السمك بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، بمعاونة معدات الوحدة المحلية ومعدات مديرية الري، حيث جرى رفع وإزالة كميات كبيرة من الطمي المتراكم منذ سنوات على ساحل القرية، حسب توجيهات اللواء ا.ح طيار أكرم محمد جلال - محافظ الإسماعيلية.

وتمت الأعمال تحت إشراف محاسب محمد علي - رئيس مركز ومدينة فايد، بحضور مهندس احمد النبوي مديرعام جهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية و عدد من مسؤولي الثروة السمكية و اعضاء الجمعية التعاونية للصيادين بقرية فنارة ، في إطار الحرص على دعم الصيادين و تحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب إعادة المظهر الحضاري للساحل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالمنطقة.

وتستمر حملة أعمال النظافة والتطهير ، على هامش ما تشهده حلقة السمك من تطوير يتلائم مع طبيعة المحافظة البيئية والسياحية.