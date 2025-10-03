محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف الطرق الداخلية بـ كيما

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية بمنطقة كيما حيث تفقد مشروع رصف الطرق الداخلية التى تربط المنطقة السكنية والطريق الرئيسى بعزب كيما ، الذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق بأطوال وصلت إلى 2 كم ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس محمد فتحى مدير مديرية الطرق .

وأكد محافظ أسوان على أهمية تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية من أجل تسهيل الحركة المرورية ، وتنقل المواطنين بسهولة ويسر ، بالإضافة إلى العمل على إنارة وتشجير هذه الطرق ، مطالباً المواطنين بالحفاظ على هذه المكتسبات وعدم الإقدام على مد أى خطوط أو وصلات عشوائية وغير شرعية مما يؤثر سلامة الطرق وجودتها ، وإنتشار الحفر والتكسير بها .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء.

جولات ميدانية

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تمثل نموذجاً للتلاحم بين كافة المؤسسات والمجتمع المدنى في مختلف المناسبات الدينية والوطنية ، فضلاً عن التأكيد على وحدة الصف وترسيخ مبادئ التعاون والتكاتف من أجل رفعة الوطن وإستقراره .

وفى نفس السياق حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وأدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد كيما الكبير وسط حضور كبير من أهالى المنطقة ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والتنفيذية والدينية .

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ،والتى جاءت بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان" ، مؤكداً خلالها أن حماية الوطن واجب شرعى ووطنى ، وأن الوطن يستمد قوته من وعى شبابه وتماسك مجتمعه .