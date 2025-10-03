قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

متابعة ميدانية للقرى الواقعة على فرع النيل في البحيرة.. صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أجرى عاطف شحاتة، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، جولات ميدانية بقرى المركز الواقعة على فرع النيل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تزامنًا مع احتمالية زيادة منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد.

متابعة ميدانية للقرى الواقعة على فرع النيل بإيتاي البارود

تم تفقد قرى الضهرية وجزيرة الضهرية، والوقوف على إخلاء جميع المنازل والتشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النيل. كما قامت لجان من رؤساء الوحدات المحلية القروية بششت الأنعام ونكلا العنب بالمرور على قرى إشليمة، موردة إشليمة، ونكلا العنب، لمتابعة إخلاء كافة المباني سواء كانت حظائر أو منازل أو مخازن.

كما تم التأكيد على إخلاء أي تشوينات زراعية قائمة على أراضي طرح النيل، حفاظًا عليها من التلف وحمايةً لأرواح المواطنين في حال ارتفاع منسوب مياه النيل.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود على انعقاد غرفة عمليات بالوحدة المحلية للمركز، وكذلك غرف عمليات بالوحدات المحلية للقرى الواقعة على فرع النيل، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل الفوري في حال وجود أي حالات طارئة.

كما شدد رئيس الوحدة المحلية على ضرورة ابتعاد المواطنين عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.

وفي السياق ذاته، أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، برئاسة المهندس علي محمد زيد، بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر سرعة إزالة أي إشغالات أو تعديات قائمة على جانبي النيل، تحسبًا لتمرير تصرفات مائية زائدة بمجرى نهر النيل نتيجة ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد. وطالبت المواطنين بتوخي الحذر داخل القطاع المائي لمجرى النيل وإدراك خطورة الموقف.

كما أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر في مناطق (فرع رشيد – البريجات – النجيلة – شابور – كوم شريك)، بسرعة إزالة أي إشغالات أو تعديات قائمة على جانبي النهر، لتفادي مخاطر ارتفاع مناسيب المياه، وذلك حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

البحيرة محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود الفيضان حادث

