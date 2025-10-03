قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

برعاية الأوقاف.. انعقاد مقرأة الجمهور بجميع إدارات كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، عقب صلاة الجمعة، انعقاد مقرأة الجمهور بجميع الإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، وسط أجواء إيمانية متميزة وحضور لافت من رواد المساجد والمحبين لكتاب الله تعالى.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الثقافة القرآنية وتعزيز التواصل المجتمعي، وبتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن المرأة تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، وتعليم القرآن الكريم وتجويده، وربط المجتمع بالمسجد باعتباره منارة للعلم والإيمان.

كفر الشيخ الأوقاف أوقاف كفر الشيخ مساجد كفر الشيخ وزير الأوقاف

