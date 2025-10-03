برعاية الأوقاف.. انعقاد مقرأة الجمهور بجميع إدارات كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، عقب صلاة الجمعة، انعقاد مقرأة الجمهور بجميع الإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، وسط أجواء إيمانية متميزة وحضور لافت من رواد المساجد والمحبين لكتاب الله تعالى.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الثقافة القرآنية وتعزيز التواصل المجتمعي، وبتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن المرأة تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، وتعليم القرآن الكريم وتجويده، وربط المجتمع بالمسجد باعتباره منارة للعلم والإيمان.