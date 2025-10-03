افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ .. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 3 مساجد بمراكز المحافظة.

تضمنت مسجد التوبة بقرية بوريد بمركز سيدي سالم، ومسجد التوبة بقرية إسحاقة بمركز كفرالشيخ، والمسجد الكبير بقرية نايف عماد بمركز سيدي سالم، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وقد ألقى الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة خطبة الجمعة بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان" بمسجد التوبة ببوريد، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن شرف عظيم من أسمى القربات وأعظم الطاعات، وأن عمارة المساجد من أعظم وجوه الدفاع عن الأوطان بالحفاظ على هويتها الوسطية ونشر القيم النبيلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.