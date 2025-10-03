قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انضمام 14 أستاذا بجامعة دمنهور للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالأعلى للجامعات

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، انضمام 14 أستاذا بالجامعة للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالدورة الخامسة عشرة 2025-2028 بالأعلى للجامعات، وذلك وفقا لتقرير أمانة المجلس الأعلى للجامعات لقوائم اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالدورة.

من جانبه وجه الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، خالص التهنئة القلبية للأعضاء، معربًا عن سعادته بانضمام أبناء الجامعة لهذه اللجان رفيعة المستوى، متمنيا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد فيما وكل إليهم من مسئولية كبرى للرقي بمستوى جودة البحث العلمي في مصر.

وأكد "ترابيس" أن انضمام هذه الكوكبة من أساتذة الجامعة إلى عضوية اللجان العلمية يأتي تتويجا لجهودهم العلمية والبحثية وتميزهم الأكاديمي،  مشيرا إلى أن هذا الانضمام يعكس مدى الجهد المبذول في مجال البحث العلمي في الجامعة، ويؤكد قيمة وثقل أبناء جامعة دمنهور، ونجاح الجامعة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على دعم البحث العلمي والابتكار والارتقاء بجودة النشر محليا ودوليا، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تقديم كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

جدير بالذكر أن الأعضاء المنضمين هم : الدكتورة ميراندا الزوكة، والدكتور علي السيد، والدكتورة حنان الشافعي، والدكتورة عبير قاسم، "بكلية الآداب"، والدكتورة ماجدة حجاج، والدكتور أشرف عبد الله،" بكلية التجارة"، والدكتور عادل البنا "بكلية التربية"، والدكتور هشام المعداوي، "بكلية التربية النوعية"، والدكتور المغربي محمد" بكلية العلوم"، والدكتور جمال عمران، والدكتورة سارة مجدي، "بكلية الصيدلة"، والدكتور حازم شاهين، والدكتور شريف زكريا،"بكلية الطب البيطري"، والدكتورة إيمان العرجاوي"بكلية الزراعة".

