الذكاء الاصطناعي يهيمن على الاستثمار الجريء ويجذب 193 مليار دولار



ضخ مستثمرو رأس المال الجريء 192.7 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة منذ بداية العام الجاري، مسجلين بذلك مستويات قياسية عالمية جديدة، ليتجه 2025 لأن يصبح أول عام يشهد تدفق أكثر من نصف إجمالي استثمارات رأس المال الجريء إلى القطاع، بحسب شركة توفير البيانات "بيتش بوك" (PitchBook).

خلصت "بيتش بوك" إلى أن معظم الاستثمارات ضُخت في الشركات الناشئة الراسخة في السوق، إذ جمعت "أنثروبيك" (Anthropic) و"إكس إيه آي" (xAI) تمويلاً بمليارات الدولارات هذا الفصل، بينما عانى عدد من الشركات الناشئة الأقل شهرة، بالأخص غير المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. كما أدت تبعات البيئة المشددة للطروحات العامة والاستحواذات إلى عزوف مستثمري رأس المال الجريء عن الرهانات الجديدة على الشركات التي لم تُثبت نجاحها.

الولايات المتحدة تستأثر بنصيب الأسد

قال كايل سانفورد، مدير قطاع البحوث في "بيتش بوك": "أينما نظرنا، نجد السوق مقسمة إلى فئتين، إما تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أو لا، إما شركة كبيرة أو صغيرة".

في الربع الماضي، خصص مستثمرو رأس المال الجريء الأميركيون 62.7% من الاستثمارات لشركات الذكاء الاصطناعي، فيما خصص نظراؤهم العالميون 53.2%.