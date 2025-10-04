قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار
مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية
رئيس أركان جيش الإحتلال يصدر تعليمات بالاستعداد لتنفيذ خطة ترامب
منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب
برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة
مسؤول أمريكي: ستجرى مناقشات بشأن نزع سلاح حماس في أقرب وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريقة إستخراج قيد عائلى من موقع وزارة الداخلية

قيد عائلى
قيد عائلى
مصطفى الرماح

يقدّم "صدى البلد" خدمة للقرّاء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية. https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2025

وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

أخبار سوهاج | افتتاح مساجد ومتنزهات جديدة.. استعدادات لمواجهة الفيضان.. وحبس مستريح التأشيرات

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه برصف عدد من شوارع سيدي سالم

مطب صناعي

تنفيذ مطبات صناعية في شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

بالصور

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم

طعام الأمس سم اليوم.. إعادة تسخين بقايا الغذاء خطر

طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد