صحة البحر الأحمر تدرب فرقها الطبية على أحدث أجهزة التصريف الليمفاوي

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، سيمنارًا تدريبيًا مكثفًا حول استخدام جهاز التصريف الليمفاوي الحديث وشرح البروتوكولات العلاجية المتبعة، استهدف أطباء الامتياز والأخصائيين بقسمي الداخلي والحميات بمستشفى الغردقة العام.







​جاء هذا التدريب بتوجيه من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة شيري روبيل، مدير إدارة العلاج الطبيعي.



​ويأتي هذا التدريب كخطوة تمهيدية حاسمة لبدء استخدام جهاز التصريف الليمفاوي في علاج حالات الأورام، وذلك بالتنسيق الكامل بين فريق العلاج الطبيعي وأطباء الأورام بقسم العلاج الكيماوي.​وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إسماعيل العربي على الأهمية القصوى لهذه التدريبات في صقل مهارات الفرق الطبية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمة علاجية متميزة وفعالة تخدم المرضى، لاسيما مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج الداعم.