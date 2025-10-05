قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025: تجنب الخطر

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

حافظ على هدوئك في حياتك العاطفية لتحافظ على جاذبيتها. تحمّل جميع الضغوط المهنية بثقة. قد تواجه مشاكل مالية. كما أن صحتك ستواجه اليوم بعض المشاكل

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

التواصل أمر بالغ الأهمية اليوم، وعليك أيضًا الحرص على توفير مساحة شخصية لحبيبك. على المتزوجين أيضًا تجنب علاقات العمل الرومانسية، لما لها من تأثير عميق على حياتهم الزوجية اليوم..

برج الدلو الوظيفي اليوم

تجنب الجدال وركز على العمل الجماعي. قدرتك على التفكير بشكل مختلف ستجعلك متميزًا، وتكسب التقدير، وتمهد الطريق للتقدم في المستقبل.

‏توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.
 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة.

