هل أقطع صلاتي لألحق بالجماعة أم الأفضل إكمالها ؟.. أمين الفتوى يرد

يسأل سائل "أحيانا أشرع في الصلاة ويقام للصلاة فهل أخرج منها لألحق بالجماعة أم ماذا أفعل ، وما هو التصرف الشرعي مع الإمام الذي لا ينتظر حتى نقرأ الفاتحة بعده في الصلاة الجهرية ؟.

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى قائلا: فيما يخص الخروج من الصلاة للحاق الجماعة هنا أنت أمام رأيين فقهيين ، الأول: لو أنك في بداية الصلاة وأقيم للصلاة فلك أن تسلم وتذهب للجماعة مباشرة .

الثاني: هو انك تنجز في الصلاة التي بدأ فيها أي تصلي بسرعة وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط وتركع وتسجد بتسبيحة واحدة في كل منهما حتى تلحق بالجماعة .

وفيما يخص قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية ففيها مذهبين ، عند الشافعية يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام مباشرة في كل ركعة ولا تصح صلاتك إلا بذلك .

أما المذهب الثاني عند السادة الحنفية فيقول أن الإمام ينوب عن المأموم في قراء الفاتحة فيكتفي هو بقراءتها ولا شيء عليك ، وهنا ما ترتاح إليه من المذهبين فاتبعه .

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، وقال أمين الفتوى إنه لا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، بما في ذلك أثناء الصلاة، ولكن الأفضل والأولى ألا يشغل المسلم نفسه عن الصلاة المكتوبة بأي أمر آخر.

ونوه بأن من الأفضل أن نركز في صلاتنا على الأذكار التي وردت فيها، مثل الفاتحة والسورة، ولا ينبغي أن نضيف إليها صلوات أو أذكار قد تلهينا عن الخشوع في الصلاة، فبإمكاننا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وندعو له بالصلاة عليه في قلوبنا أثناء الصلاة، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة.

ولفت إلى أنه يمكن للمسلم أن يخصص وقتا بعد الصلاة لصلاة الله وسلامه على النبي، وهذا سيكون أفضل وأولى، منوها بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك في الوقت الذي لا يشغل المسلم عن واجب الصلاة المكتوبة، حفاظا على ترتيب الأذكار وحقوق الصلاة..