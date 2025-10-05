قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
ديني

هل أقطع صلاتي لألحق بالجماعة أم الأفضل إكمالها ؟.. أمين الفتوى يرد

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

يسأل سائل "أحيانا أشرع في الصلاة ويقام للصلاة فهل أخرج منها لألحق بالجماعة أم ماذا أفعل ، وما هو التصرف الشرعي مع الإمام الذي لا ينتظر حتى نقرأ الفاتحة بعده في الصلاة الجهرية ؟. 

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى قائلا: فيما يخص الخروج  من الصلاة للحاق الجماعة هنا أنت أمام رأيين فقهيين ، الأول: لو أنك في بداية الصلاة وأقيم للصلاة فلك أن تسلم وتذهب للجماعة مباشرة .

الثاني: هو انك تنجز في الصلاة التي بدأ فيها أي تصلي بسرعة وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط وتركع وتسجد بتسبيحة واحدة في كل منهما حتى تلحق بالجماعة .

وفيما يخص قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية ففيها مذهبين ، عند الشافعية يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام مباشرة في كل ركعة ولا تصح صلاتك إلا بذلك .

أما المذهب الثاني عند السادة الحنفية فيقول أن الإمام ينوب عن المأموم في قراء الفاتحة فيكتفي هو بقراءتها ولا شيء عليك ، وهنا ما ترتاح إليه من المذهبين فاتبعه . 

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها ؟ 

سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، وقال أمين الفتوى إنه لا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، بما في ذلك أثناء الصلاة، ولكن الأفضل والأولى ألا يشغل المسلم نفسه عن الصلاة المكتوبة بأي أمر آخر.

ونوه بأن من الأفضل أن نركز في صلاتنا على الأذكار التي وردت فيها، مثل الفاتحة والسورة، ولا ينبغي أن نضيف إليها صلوات أو أذكار قد تلهينا عن الخشوع في الصلاة، فبإمكاننا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وندعو له بالصلاة عليه في قلوبنا أثناء الصلاة، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة.

ولفت إلى أنه يمكن للمسلم أن يخصص وقتا بعد الصلاة لصلاة الله وسلامه على النبي، وهذا سيكون أفضل وأولى، منوها بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك في الوقت الذي لا يشغل المسلم عن واجب الصلاة المكتوبة، حفاظا على ترتيب الأذكار وحقوق الصلاة..

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

وزير الإسكان

عقب جولته بعدد من مدن غرب القاهرة: وزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط

خلال افتتاح قمة تكني

شعبة الاقتصاد الرقمي: مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والتكنولوجيا

سيارات الجمارك

الجمارك تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع متنوعة..الأربعاء

بالصور

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

