البيطريين تدعو لنشر ثقافة الرحمة والتعايش السلمي مع الحيوانات

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر، يوافق الاحتفال بـ"اليوم العالمي للرفق بالحيوان"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة العالمية تتجدد كل عام لتؤكد أهمية المعاملة الإنسانية للحيوانات وحماية حقوقها.

وأوضحت النقابة أن الهدف من الاحتفال هو: نشر الوعي بحقوق الحيوانات ورفاهيتها، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات إيجابية تجاه الكائنات الحية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تعزيز القوانين والسياسات التي تحمي الحيوانات من الإيذاء والاستغلال، ودعم دور المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الحيوان.

وشددت النقابة العامة للأطباء البيطريين على التزامها بمبادئ الرفق بالحيوان، داعية جميع أفراد المجتمع إلى نشر ثقافة الرحمة والتعايش السلمي مع الحيوانات، وتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية لها، إلى جانب دعم المبادرات التي تهتم بإيواء الحيوانات ورعايتها، والإبلاغ عن أي حالات إيذاء أو ضعف صحي تتعرض لها.

وأكدت النقابة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الوعي بدور الطبيب البيطري، في الحفاظ على صحة وسلامة الحيوان والإنسان والبيئة، مشددة على أن الرفق بالحيوان ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مؤشر على رقي وتحضر المجتمعات.

ودعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجميع إلى تضافر الجهود لضمان بيئة آمنة لجميع الحيوانات، بما يعزز قيم الإنسانية والتكافل والرحمة في المجتمع.