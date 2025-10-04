"العاملين بالضرائب" تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم 30 مليون عامل مصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد عبد الفضيل - خلال تصريحات صحفية بهذه المناسبة - أن السادس من أكتوبر يمثل يومًا فارقًا في تاريخ مصر، فلم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل اختبار حقيقي لقدرة الشعب المصري على تحويل المستحيل إلى واقع، موضحًا أن الانتصار في هذه الحرب لم يكن محصورًا في فترة زمنية قصيرة، بل امتد يبث روح الأمل والتفاؤل في كل أنحاء مصر، حيث استُعيدت الأرض وعُززت كرامة الوطن بفضل شجاعة القوات المسلحة وإرادة الشعب المصري.

وأضاف: "لقد جسدت تلك المناسبة الراسخة فى الوجدان، قيم العطاء والاستبسال والفداء، فى سبيل العبور بالوطن من مرارة الهزيمة إلى النصر المبين، واسترداد كل حبة رمل من أرضه، والتأكيد أنه لا تهاون أو تفريط مهما بلغت التحديات أو عظمت التضحيات، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها، وتعبر مصر بقيادتكم الحكيمة التحديات والعقبات إلى آفاق جمهورية جديدة، رايتها خفاقة شامخة فى عزة وكبرياء.

وقال أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد ، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس .

وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعياً الله عز وجل أن يديمهم حماة للشعب المصري والوطن العزيز.