لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
اقتصاد

وزير الاستثمار: المناطق الحرة تمثل أحد أهم نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية

أ ش أ

  أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية حيث يوجد حاليا ٩ مناطق حرة عامة منتشرة بمعظم مَحافظات الجمهورية ويتواجد بها ١٢٢٤ مشروع برؤوس أموال ١٤.٧ مليار دولار وتكاليف استثمارية ٣٨.٧ مليار دولار وتوفر ٢٢٨ ألف فرصة وتسهم في المتوسط بـ٢٠٪ من صادرات مصر غير البترولية وذالك نظراً لما توفره من حزمة متكاملة من الحوافز والمقومات الداعمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال قيام الوزير يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.
وخلال جولته داخل المنطقة، تفقد وزير الاستثمار عدداً من المصانع والمنشآت، واطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة بعتاقة كقاطرة رئيسية للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات النوعية.
وتفقد الوزير عددا من المشروعات منها ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن التي تعمل في مجال بناء وتأجير واستئجار المعدات البحرية وإصلاح وصيانة السفن، وتفقد مصنع شنيدر الكتريك للنظم لتجميع وتشغيل وصيانة اللوحات والنظم الآلية للتحكم والسلامة والقيام بالأعمال الهندسية للتحكم والاتصالات والبنية التحتية سواء للسوفت وير أو الهارد، كما تفقد مصنع جلاكسي للكيماويات الذي يعمل في نشاط تصنيع الكيماويات التي تدخل في العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية .
وتقام المنطقة الحرة العامة بالسويس على ثلاثة مواقع بكل من الأدبية وعتاقة وبورتوفيق ويعمل بها ١٧٣ مشروعا برؤوس أموال ٤٠٠ مليون دولار وتكاليف استثمارية مليار دولار وتوفر ٥ آلاف فرصة عمل.
وقال الخطيب "إن ما نراه هنا في عتاقة هو نموذج لما نطمح إليه، بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال مرنة، وقصص نجاح لمستثمرين يصدرون منتجاتهم للعالم من قلب مصر، وأن المناطق الحرة هي رئة يتنفس منها الاقتصاد المصري، وسنواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق مستهدفات الدولة".
وأشار إلى أن التكامل بين المزايا التي تقدمها المناطق الحرة، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الموانئ المجاورة مثل ميناء السخنة، يخلق منظومة استثمارية متكاملة يصعب منافستها، تتيح للمستثمر الإنتاج والتصدير بكفاءة وسرعة غير مسبوقة.
من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تملكه من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على دعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل لأبناء السويس.
وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها وتحرص على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة الاستثمار في تطوير المناطق الحرة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمناطق الاستثمارية المختلفة، والتأكد من فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين العاملين بها.

