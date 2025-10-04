وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض : والتي أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه ، فجاءت انتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية ، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلي الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.



وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وأبناء القوات المسلحة البواسل بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض في نص البرقية : والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم .. داعية المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي سيادتكم والقوات المسلحة بمزيد من التقدم والنجاح وأن يجعلها درعاً لمصر ودعماً لقوّتها .. حمي الله مصرنا الغالية وأبناءها البواسل وجعلهم في عزة وسلام .

وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.



وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض : والتي أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درساً خالصاً في البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح في سبيل الوطن فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية ، داعية الله العلي القدير في هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهود سيادتكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .