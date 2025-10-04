قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " المشارك في معرض "تراثنا "

أ ش أ

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " جناح الصندوق المشارك في فعاليات معرض " تراثنا 2025 " الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم.
ويشارك صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في معرض " تراثنا 2025 " الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، بمنتجات أكثر 
من ١٠ عارضين من محافظات "القليوبية، الأقصر، قنا،سوهاج،كفر الشيخ،الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، والشرقية".
وأشادت الوزيرة بالمنتجات المشاركة من قبل صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" في فعاليات المعرض، خاصة أن المشاركة تفتح أسواق جديدة لتسويق المعروضات، ومن بين المعروضات المتنوعة "الخزف والكتان، والعسل، وعسل النحلة، والخشب السرسوع" والعديد من المنتجات الحرفية والتراثية المتنوعة.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي، أروقة عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك رفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجودة المنتجات والمعروضات المشاركة في المعرض.
ه م غ

وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الصناعات الريفية والبيئية الرئيس عبد الفتاح السيسي

